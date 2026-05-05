Prepara un quiche Lorraine para un brunch elegante con sabor francés

El brunch se ha vuelto cada vez más popular, pues combina lo mejor del desayuno y el almuerzo en un horario más relajado. El quiche Lorraine se ha vuelto protagonista del brunch en muchos restaurantes, aprende a prepararlo con esta receta.

Los quiches son algo así como un pay salado. El que lleva por nombre Lorraine, por la región donde se originó, es una de las recetas más emblemáticas de la cocina francesa.

Su principal característica es la base, una masa quebrada con una textura única y sabor mantequilloso. El relleno se prepara con una mezcla de huevo, crema y tocino, que da como resultado una tarta cremosa.

Si bien, la original del siglo XVI no era igual a la que hoy conocemos, con el tiempo ha evolucionado, añadiendo ingredientes como el tocino, queso e incluso vegetales como la espinaca. Esta versatilidad es lo que le ha ganado un lugar en los menús de restaurantes.

En especial, se ha convertido en un hit en el brunch, pues es elegante, equilibrada y una forma diferente de presentar los clásicos huevos del desayuno. Para que no te quedes con antojo, sigue esta receta de quiche Lorraine.

La popularidad del quiche viene de su popularidad Canva

¿Cómo hacer quiche Lorraine?

Ingredientes para la base quebrada:

200 gramos de harina

100 gramos de mantequilla fría, en cubos

1 huevo

1 pizca de sal

2 a 3 cucharadas de agua fría

Ingredientes para el relleno:

200 gramos de tocino cortado en tiras

3 huevos

200 mililitros de crema para batir

100 mililitros de leche

Sal, pimienta y nuez moscada al gusto

Preparación:

Comienza con la base: en un recipiente amplio, coloca la harina. Agrega la mantequilla y, con ayuda de un tenedor o con las yemas de los dedos, mezcla ambos ingredientes hasta tener una textura arenosa. Incorpora el huevo junto con la pizca de sal y mezcla con las manos. Añade el agua, por partes, hasta tener una masa compacta. Forma una bola, envuélvela en plástico de cocina y refrigera por 30 minutos para que se endurezca ligeramente. Pasado el tiempo, coloca la masa sobre una mesa limpia y ligeramente enharinada. Extiéndela con ayuda de un rodillo para formar un círculo, un poco más grande que tu molde. Engrasa ligeramente un molde para quiche o tarta y cubre el interior, incluyendo los bordes, con la masa. Presiónala para “pegarla” y perfora con un tenedor, para que no se infle. Cubre la base con un círculo de papel encerado y coloca encima una capa de frijoles secos para hacer contrapeso. Lleva al horno precalentado a 180 °C y cocina por 15 minutos. Retira del horno y deja enfriar antes de verter el relleno. Para el relleno del quiche Lorraine, en una sartén, fríe el tocino con su propia grasa. Cuando esté listo, sácalo con una espumadera para quitar el exceso de grasa y colócalo sobre papel absorbente. En un tazón, bate los huevos con la crema para batir, la leche, sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Debe quedar todo completamente integrado. Distribuye el tocino dorado sobre la base del quiche y vierte la mezcla de huevo. No te preocupes porque esté líquida, cuajará en el horno. Hornea a 180 °C de 30 a 35 minutos o hasta que el centro esté firme. Retira del horno y deja reposar al menos 10 minutos para que no se desparrame el relleno al cortarla. Sirve tu quiche Lorraine acompañada de ensalada fresca con una vinagreta suave.

Aunque la receta original francesa no lleva queso, puedes ponerle si buscas una textura más cremosa y gratinada. La mejor opción es el gruyere, por su sabor intenso, pero equilibrado.

Sin embargo, si buscas algo más suave usa queso emmental, incluso puede ser el tipo manchego, muy común en México, o mozzarella. Con 100 gramos de queso rallado añadido a la mezcla de huevo, será más que suficiente.

No importa si prefieres la versión tradicional o moderna del quiche Lorraine, con esta receta queda delicioso, perfecto para un desayuno o brunch.