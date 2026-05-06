Prepara un pastel de crepas de chocolate para festejar a mamá, ¡súper delicioso! Es una receta de alta cocina, conocida como Mille Crêpe Cake, por ser una de las piezas más elegantes y satisfactorias de la repostería contemporánea.

Aunque su origen se asocia frecuentemente con la sofisticación francesa, su estructura de múltiples capas es un lienzo en blanco que permite fusionar texturas suaves con la intensidad del cacao.

A diferencia de un pastel tradicional, este postre no depende del aire atrapado en la masa, sino de la delicadeza de cada lámina y la cremosidad del relleno, creando una experiencia sensorial única al corte.

Preparar este pastel es, en esencia, un ejercicio de paciencia y precisión. Cada crepa debe ser lo suficientemente delgada para fundirse en la boca, pero lo suficientemente resistente para sostener el peso de sus compañeras.

Es el postre ideal para quienes buscan impresionar sin necesidad de un horno, confiando en el control de la temperatura de la sartén y la calidad de los ingredientes. La magia ocurre en el reposo, donde las capas se asientan y los sabores del chocolate se amalgaman con la crema, transformando elementos simples en una arquitectura comestible.

Consiente a mamá con este pastel de crepas de chocolate, con una textura sedosa y un equilibrio de dulzor que satisface tanto al paladar casual como al conocedor del chocolate más exigente.

Receta de pastel de crepas de chocolate Canva

Receta de pastel de crepas de chocolate

Ingredientes:

Para la masa de crepas de chocolate:

250 g de harina de trigo (todo uso)

40 g de cacao en polvo (sin azúcar)

60 g de azúcar

4 huevos grandes

650 ml de leche entera a temperatura ambiente

50 g de mantequilla sin sal (derretida y fría)

10 ml de esencia de vainilla

Sal

Para el relleno de crema de chocolate:

500 ml de crema para batir (mínimo 35% grasa)

200 g de chocolate semiamargo (troceado)

190 g de queso crema (a temperatura ambiente)

80 g de azúcar glass:

Para la cobertura (Ganache):

100 g de chocolate oscuro

100 ml de crema para batir

Preparación:

En un tazón amplio, tamiza la harina junto con el cacao en polvo y la pizca de sal. En otro recipiente, bate los huevos con el azúcar y la vainilla; incorpora la mitad de la leche y la mantequilla derretida. Vierte los líquidos sobre los secos gradualmente, batiendo con un batidor de globo para evitar grumos. Añade el resto de la leche hasta obtener una mezcla líquida y homogénea. Deja reposar la mezcla en el refrigerador por al menos 60 minutos. Calienta una sartén antiadherente de 20-22 cm a fuego medio-bajo. Engrasa ligeramente con un poco de mantequilla solo para la primera crepa. Vierte aproximadamente 1/4 de taza de mezcla y gira la sartén rápidamente para cubrir el fondo. Cocina por 60-90 segundos hasta que los bordes se despeguen. Voltea con cuidado y cocina por 30 segundos más. Repite hasta terminar la masa, colocando cada crepa sobre papel encerado para que no se peguen. Deja enfriar completamente. Derrite los 200 g de chocolate semiamargo a baño María o en microondas y deja entibiar. Bate el queso crema con el azúcar glass hasta que esté suave. En otro bol, monta la crema para batir hasta que forme picos suaves. Incorpora el chocolate derretido al queso crema y, finalmente, añade la crema batida de forma envolvente para no perder volumen. Coloca la primera crepa sobre un plato base, extiende una capa muy delgada y uniforme de crema (aproximadamente 2-3 cucharadas) llegando casi hasta los bordes. Coloca otra crepa encima y presiona ligeramente con la palma de la mano para nivelar. Repite el proceso hasta terminar con todas las crepas. La última capa debe ser una crepa limpia. Para la ganache, calienta la crema hasta que suelte el primer hervor y viértela sobre el chocolate troceado. Reposa 2 minutos y mezcla hasta que brille. Baña el pastel dejando que chorree por los lados. Refrigera el pastel de crepas de chocolate por un mínimo de 4 horas (preferiblemente toda la noche) antes de cortar. Esto asegura que las capas se unan y el corte sea limpio.

Receta de pastel de crepas de chocolate Canva

La temperatura perfecta del pastel de crepas

Controlar los grados centígrados es vital para que la masa no se convierta en un desastre pegajoso. Si la leche está demasiado fría al mezclarse con la mantequilla derretida, esta última se solidificará creando grumos de grasa.

Por otro lado, la temperatura de la sartén debe ser constante. Una sartén demasiado caliente provocará que la masa se cocine antes de que logres extenderla, resultando en crepas gruesas y desiguales.

Lo ideal es mantener un calor moderado que permita el "baile" del líquido sobre la superficie antes de cuajar.

Receta de pastel de crepas de chocolate Canva

Tips extra:

Se pueden añadir capas intermedias de praliné de avellana, mermelada de frambuesa o incluso una pizca de sal marina entre niveles para realzar el dulzor.

Para el maridaje, un postre de esta intensidad combina perfectamente con un vino tipo Oporto o un café de tueste oscuro.

Si prefieres algo refrescante, una infusión de frutos rojos cortará la suntuosidad de la grasa láctea y limpiará el paladar entre bocados.

Cocina este pastel de crepas de chocolate para el festejo del Día de las Madres, ¡es facilísimo y delicioso!