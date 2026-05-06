¡BTS en Palacio Nacional!; idols se reunirán con Sheinbaum y podrían saludar a ARMY

Ante la expectativa por los conciertos de BTS en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum sorprendió al anunciar que la banda surcoreana realizará una visita especial a Palacio Nacional.

El grupo, integrado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, tiene programadas presentaciones los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026, lo que ha desatado emoción entre el fandom ARMY en el país.

BTS podría saludar a fans desde un balcón en Palacio Nacional

Durante el anuncio, Sheinbaum adelantó que existe la posibilidad de que los integrantes de BTS salgan a saludar a sus seguidores desde uno de los balcones del recinto.

“Si viene mucha gente aquí porque lo anunciamos, podemos abrirles un balcón de un lado para que los saluden. Es algo bonito, además de la amistad entre Corea y México”, expresó.

La mandataria aclaró que no se tratará del balcón principal, reservado para actos patrióticos, pero sí de otro espacio dentro del Palacio desde donde podrían tener un breve encuentro con sus fans.

¿A qué hora estará BTS en Palacio Nacional?

La presidenta también detalló que la reunión con la banda será breve y de carácter privado, en la que conversarán con ella y parte de su equipo, así como con sus productores.

De acuerdo con lo informado, la cita está programada alrededor de las 5:00 de la tarde.

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