¡Con sabor a BTS! Postres y bebidas inspiradas en el grupo para las 'pancitas' ARMY

¡BTS está por aterrizar en CDMX! y para festejar su serie de conciertos en el Estadio GNP, prepara tu paladar con estos postres y bebidas inspiradas en el grupo de k-pop, ¡las encuentras en México!

Entre coreografías perfectas y letras que inspiran amor propio, la agrupación surcoreana BTS ha logrado construir un puente indestructible con sus seguidores mexicanos, conocidos como ARMY.

Esta conexión ha trascendido las pantallas y los escenarios, aterrizando directamente en el paladar a través de una propuesta gastronómica creativa que fusiona la tradición mexicana con la estética vibrante de Bangtan.

No se trata solo de comida; es una experiencia inmersiva donde los colores morado y rosa, los logotipos de la banda y los personajes de BT21 se convierten en los protagonistas de una mesa compartida por miles de fans.

Conchas de BTS en CDMX Facebook Best cake CDMX / TikTok @kikassweetfactory

Comida y bebida inspirada en BTS que encuentras en México

Postres para ARMY

Conchas inspiradas en “ARIRANG”, el álbum y la gira de BTS empezaron a invadir redes sociales. Hechas por Bestcake Cdmx, el negocio compartió que con la llega de la agrupación, prepararon este clásico de la panadería mexicana para todas las ARMY que busquen vivir la “experiencia BTS” también en la gastronomía.

Estas piezas de pan no solo llevan el color distintivo, sino que puedes encontrarlas decoradas con el logotipo de la banda o con elementos alusivos a sus álbumes más icónicos.

Por si fuera poco, también circulan en redes las galletas ARIRANG, las cuales parece ser se estarán regalando a ARMY como freebie durante los conciertos.

Crepas de BTS Instagram @rcreationsmx / TikTok @snowmilk_teas

Otro postrecito con el sello de BTS son las crepas, las cuales además de ser deliciosas, tienen incluso el color morado característico del grupo. Esta incluye crema batida de taro, Pocky, bombones y granola, ¡todo un festín para ARMY que encuentras en Snow Milk Teas.

Y si lo que quieres es tu propio pastel personalizado con tu bias de BTS, ¡también se puede! Negocios pequeños y panaderías más grandes se han encargado de difundir sus pasteles inspirados en el grupo surcoreano, tanto con fotografías de los idols como de sus respectivos personajes de BT21.

Bebidas de BTS en CDMX Instagram @holamonarch / TikTok @snowmilk_teas

Bebidas para ARMY

¿Qué tal unas bebidas en lo que esperas el concierto de BTS? En algunos negocios y cafeterías temáticas de K-pop, encontrarás desde cafés hasta sodas personalizadas con los colores, personajes e incluso photocards de regalo.

Por ejemplo, puedes consumir un “purple cloud latte” de lavanda y café o una “borahae soda”, es decir, una limonada gasificada, para hacer la espera más agradable.

También puedes encontrar bebidas inspiradas en los personajes de BT21 y los idols, que van desde té frío con notas tropicales, cold brew, affogato de vainilla, dalgona latte, smoothie, milk tea con berries o latte de banana. Todas estas son parte del menú “THE ANTHOLOGY COLLECTION” de Hola Monarch en CDMX.

El auge de BTS ha impulsado la creación (o transformación) de espacios físicos donde la música no deja de sonar y el menú es una carta de amor al grupo. Es por eso que encontramos tantos postres y bebidas inspiradas en BTS, ¡disfrútalos ARMY México!