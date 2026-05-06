Historia de Pujol, el icónico restaurante con dos estrellas Michelin en México

Hablar de la gastronomía mexicana en el siglo XXI es, inevitablemente, pronunciar un nombre que resuena con fuerza: Pujol, el icónico restaurante con dos estrellas Michelin en México.

Lo que comenzó en el año 2000 como un proyecto arriesgado de un joven chef recién graduado, se ha transformado en el epicentro de una revolución culinaria que obligó al mundo entero a mirar hacia las calles de la CDMX con un respeto renovado.

Pujol no es solo un restaurante; es una declaración de principios, un laboratorio de nostalgia y, hoy más que nunca, el estandarte de la excelencia al haber sido galardonado con dos codiciadas estrellas Michelin.

Comer en Pujol no se trata simplemente de saciar el hambre; es un ritual donde el maíz, el chile y el tiempo se entrelazan para contar la historia de un país que se niega a ser definido por estereotipos simplistas. Es, en esencia, la elevación del "antojito" a la categoría de arte sacro.

Historia de Pujol Michelin

El origen de Pujol y el ascenso de Enrique Olvera

Para entender la historia de Pujol, es imperativo analizar la figura de su creador: Enrique Olvera. Tras estudiar en el Culinary Institute of America (CIA) en Nueva York, Olvera regresó a su tierra con una maleta llena de técnicas francesas y un corazón que latía por los mercados locales.

En el año 2000, cuando la "alta cocina" en México era sinónimo de menús europeos, Olvera se atrevió a poner el ingrediente popular en el centro del plato.

En sus primeros años, Pujol fue un incomprendido. Muchos no entendían por qué pagar precios de lujo por una versión deconstruida de un taco o un elote. Sin embargo, la persistencia de Olvera y su enfoque en la trazabilidad del producto (trabajando directamente con productores de maíz criollo en Oaxaca) comenzaron a rendir frutos.

La consolidación llegó cuando Pujol entró en la prestigiosa lista The World's 50 Best Restaurants. Este reconocimiento internacional preparó el terreno para lo que sucedería años después: el desembarco de la Guía Michelin en México.

Historia de Pujol Michelin

Pujol en la Guía Michelin en México

La llegada de la Guía Michelin en México en 2024 no fue una coincidencia, sino la validación de un movimiento que Pujol lideró durante dos décadas.

Al recibir las 2 estrellas Michelin, Pujol no solo obtuvo un galardón; cerró un ciclo histórico donde la cocina mexicana fue finalmente tratada con la misma jerarquía académica que la francesa o la japonesa.

Los inspectores basan su decisión en cinco criterios universales: la calidad de los ingredientes, la armonía de los sabores, el dominio de la técnica, la personalidad del chef expresada en el plato y la consistencia a través del tiempo.

Pujol cumple con creces estos puntos, destacando especialmente en la consistencia. Mantener un nivel de excelencia durante 24 años es una hazaña que pocos restaurantes en el mundo pueden presumir.

Historia de Pujol Pujol

Los pilares culinarios de Pujol

Si hay un plato que resume la historia de Pujol y sus 2 estrellas Michelin, ese es el Mole Madre, Mole Nuevo. Este plato es la representación física del tiempo y se trata de un círculo concéntrico de dos moles: uno fresco, recién preparado, y otro que se ha recalentado y alimentado diariamente durante miles de días (al momento de escribir esto, el conteo supera los 3,000 días).

Este plato no lleva carne, ni arroz, ni tortillas a un lado que distraigan. Se come solo, con una tortilla con hoja santa. La historia de Pujol cambió cuando Olvera decidió que el mole podía ser el protagonista absoluto, un ente vivo que evoluciona y adquiere capas de sabor con el paso de los años.

Los inspectores de Michelin destacaron esta profundidad de sabor, que es imposible de replicar en cualquier otra parte del mundo.

Otro hito en la evolución de Pujol fue la introducción de su barra de tacos, inspirada en el concepto japonés del omakase (dejar que el chef elija). Aquí, la técnica del sushi se aplica al taco mexicano.

El comensal se sienta frente al taquero y recibe una secuencia de tacos que exploran la diversidad del maíz criollo y los rellenos más sofisticados. Este formato permitió a Pujol diversificarse y ofrecer una experiencia más informal pero igualmente técnica, lo que influyó positivamente en la percepción de los críticos internacionales.

La historia de Pujol no se detiene con las dos estrellas Michelin. Al contrario, este reconocimiento parece haber inyectado una nueva energía en el equipo de Enrique Olvera, y seguro están buscando la tercera estrella.