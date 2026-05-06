Alerta Sísmica sonará HOY por simulacro en CDMX y Edomex ¿Qué hacer si no se oye?

Para las personas que aún no se han enterado, este miércoles 6 de mayo de 2026 se activará la alerta sísmica, pero todo se trata de un simulacro de sismo en la Ciudad de México, Estado de México y siete entidades más, es un ejercicio nacional que ayuda al fortalecimiento de la cultura de la prevención de riesgos.

Autoridades de Protección Civil han detallado que también participan los celulares, en tu equipo móvil aparecerá un mensaje como este:

ESTO ES UN SIMULACRO

Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México.

ESTO ES UN SIMULACRO

Recuerda que el Primer Simulacro Nacional 2026 será en punto de las 11:00 de la mañana, piden a la población mantenerse atenta y actuar con calma.

Diversas oficinas y edificios habitacionales realizarán actividades de evacuación de su personal, para realizar diversas mediciones, entre ellas el tiempo en que se logra la evacuación completa de un inmueble.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, informó que el simulacro de sismo se llevará a cabo el miércoles 6 de mayo a las 11 de la mañana Foto: Cuartoscuro

¿Qué hacer si no suena la Alerta de hoy?

Si la Alerta Sísmica del simulacro de HOY no se oye en los altavoces del C5 y tampoco llega a tu celular, las autoridades recomiendan reportar el poste o altavoz que no funcionó al 911, Locatel o mediante las redes oficiales del C5, indicando calle, esquina y referencia del poste.

Alerta sísmica en celulares. Cuartoscuro / Victoria Razo

Si el problema fue en tu celular, revisa que: el teléfono no estuviera en modo avión, tuviera señal móvil, las alertas de emergencia estén activadas, y que el equipo sea compatible con Cell Broadcast.

En Android normalmente se revisa en: Ajustes, luego entra a Seguridad y emergencias y después en Alertas de emergencia inalámbricas.

También recuerda que el alertamiento por celular no necesita internet ni datos móviles, pero sí requiere conexión a la red telefónica.

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