Prepara unos waffles suavecitos al estilo americano para el desayuno

Los hot cakes de los waffles son dos de los desayunos favoritos, pues combinan una masa suave y esponjosa con un mundo de posibilidades de toppings, dulces y salados. Si prefieres la corteza doradita de los waffles, prepara los más ricos con esta receta.

Pese a su fama actual, la historia de los waffles es muy antigua; se remonta a la Edad Media en Europa, cuando se cocinaban masas entre planchas de hierro decoradas, aunque sus antecedentes podrían venir todavía de más atrás.

Sin embargo, el waffle moderno está ligado con Bélgica, donde existen dos variedades: el de Lieja y el de Bruselas. Curiosamente, estos no son los que alcanzaron la fama mundial, sino la versión americana, que se caracteriza por waffles delgados y suaves.

Su masa es muy similar a la de los hot cakes, por lo que es sencillo prepararlos en casa. Si tienes una waflera olvidada, desempólvala, engrásala y prepara estos deliciosos waffles estilo americano.

Los waffles modernos nacieron en Bélgica Canva

¿Cómo hacer waffles estilo americano?

Ingredientes:

2 tazas de harina de trigo

2 cucharadas de azúcar

1 cucharada de polvo para hornear

½ cucharadita de sal

2 huevos

1 ¾ tazas de leche

½ taza de mantequilla derretida

1 cucharadita de extracto de vainilla

En un tazón grande, mezcla la harina con el azúcar, el polvo para hornear y la sal. En otro recipiente, usando un batidor de globo, bate los huevos hasta integrar bien. Incorpora la leche, la mantequilla derretida y la vainilla, y mezcla. Vierte los líquidos en el tazón de la harina, poco a poco, revolviendo con el batidor de globo. Mezcla hasta tener una masa homogénea, pero cuida no sobrebatir o quedarán muy densos. Engrasa ligeramente la wafflera y precaliéntala por dos minutos. Tip: puedes usar aceite en aerosol o aceite vegetal untado con una brocha para esparcirlo por toda la superficie. Vierte una porción de mezcla al centro de la wafflera y cierra. El secreto para que los waffles queden esponjosos y se cocinen bien, es bajar la tapa de la wafflera y esperar un minuto antes de asegurarla. La cantidad de la mezcla dependerá del tamaño de tu aparato, pero aproximadamente es un cuarto de taza. Cocina los waffles por 3 o 5 minutos, según la temperatura de tu wafflera, hasta que estén dorados. Retira usando una palita de madera, nunca de metal, y continúa con el resto de la masa. Sirve tus waffles calientes, acompañados de fruta fresca, miel de maple o abeja, o tus ingredientes favoritos.

La masa de waffles es diferente a la de hot cakes Canva

¿Puedo usar masa de hot cakes para hacer waffles?

La respuesta corta es sí, pero no quedarán iguales, sino más suaves y menos crujientes. La razón es que, aunque se parezcan y lleven los mismos ingredientes, la masa de los waffles y la de los hot cakes no es igual.

La primera, lleva más mantequilla. Esto permite tener la corteza crujiente y el interior suave que caracteriza a los waffles; ya que los hot cakes son más suaves y esponjosos, no requieren la misma cantidad de grasa.

Otra diferencia entre ambas masas, es la textura. La de los hot cakes es más espesa, para que queden bien esponjosos, mientras que la de los waffles es más ligera.

Si te sobró masa para hot cakes y quieres hacer waffles, añade un par de cucharadas de mantequilla derretida y ajusta la fluidez para que queden perfectos.

Con esta receta de waffles etilo americano, no volverás a comprarlos congelados. Quedan doraditos por fuera, suaves por dentro y deliciosos.