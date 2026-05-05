Delicioso filete Wellington al estilo de Gordon Ramsay para celebrar a mamá

Si buscas una comida elegante y deliciosa para celebrar el Día de las Madres o cualquier otra ocasión especial, esta receta de filete Wellington es ideal. Para que quede perfecto, al estilo de Gordon Ramsay, te compartimos algunos secretos.

Si has visto alguno de los programas de televisión de Gordon Ramsay, como Hell’s Kitchen, recordarás su “obsesión” con el filete Wellington. Este es, básicamente, el mayor reto que enfrentan los aspirantes a chef.

La razón es que se trata de un platillo que requiere de mucha técnica, pues consiste en un corte de res cubierto con una duxelle de champiñones y paté, y envuelto en una masa de hojaldre. La dificultad viene de lograr el término exacto de la carne, pues se hornea "a ciegas".

Pero el reto vale la pena, pues resulta en una carne jugosa con un hojaldre dorado que crea un contraste delicioso y elegante. Sorprende a tu familia en cualquier celebración con este filete Wellington, tan rico como el de Gordon Ramsay.

El filete Wellington es un plato elegante y delicioso Canva

¿Cómo hacer un filete Wellington?

Ingredientes para la carne:

1 pieza de solomillo de res (800 gramos a 1 kilo)

Sal y pimienta negra al gusto

2 cucharadas de aceite de oliva para cocinar

2 cucharadas de mostaza inglesa

Ingredientes para el armado:

500 gramos de champiñones finamente picados

2 chalotas finamente picadas

2 dientes de ajo finamente picados

2 cucharadas de mantequilla

1 ramita de tomillo fresco

10 rebanadas de jamón serrano

500 gramos de masa hojaldre

2 yemas de huevo (para barnizar)

Preparación:

Salpimienta el solomillo con sal y pimienta por toda la superficie. Es importante que el corte esté limpio, sin trozos de grasa o nervios. En una sartén lo suficientemente grande para que quepa la carne, calienta el aceite de oliva a fuego alto. Sella la carne de 2 a 3 minutos por lado, hasta crear una costra dorada en toda la superficie. Retira del fuego y, mientras siga caliente, úntala con la mostaza. Coloca la carne sobre una charola o platón y déjala enfriar por completo. Mientras, prepara el duxelles. En una sartén, derrite la mantequilla a fuego medio-alto. Agrega los champiñones, chalotas y ajo. Si no tienes chalotas, usa media pieza de cebolla blanca. Tip: para lograr un picado bien fino, usa procesador de alimentos. Cocina la mezcla de 10 a 15 minutos, hasta dorar y evaporar todo el líquido. Sazona con sal, pimienta y tomillo, y continúa cocinando hasta tener una pasta seca. Este punto es clave, para evitar que el hojaldre se humedezca. Apaga el fuego y deja enfriar por completo. Para la primera parte del armado, coloca un trozo grande de papel film sobre la mesa y acomoda las rebanadas de jamón serrano, ligeramente encimadas para formar un rectángulo. Extiende los hongos sobre el jamón, formando una base pareja. Encima, coloca el solomillo y, con ayuda del plástico, enrrolla todo firmemente para cubrir la carne. Sin retirar el film, refrigera el rollo de carne y jamón por 20 minutos. Esto ayudará a mantener la forma cuando lo cubras con el hojaldre. En una mesa limpia y ligeramente enharinada, extiende el hojaldre hasta tener un cuadrado de un grosor no mayor a medio centímetro. Con cuidado, retira el plástico del rollo de carne y coloca el solomillo en el centro del hojaldre. Envuelve por completo con la masa, sellando bien los bordes, así ayudarán a generar vapor. Recorta el exceso de masa y coloca el filete Wellington sobre una charola para hornear, con la unión hacia abajo. Bate las yemas de huevo y barniza con ellas la superficie del hojaldre. Refrigera por 15 minutos mientras precalientas el horno a 200 °C. Introduce el rollo de carne en el horno y cocina por 25 o 30 minutos hasta que el hojaldre esté dorado. En general, en 25 minutos tendrás un término medio rojo y en 20 un término medio, pero es mejor verificar con un termómetro. Para un término medio, la temperatura interna del solomillo debe estar entre 50 y 55 °C. Retira la carne del horno y déjala reposar 10 minutos antes de cortarla. De esta forma se terminará de cocinar y los jugos quedarán dentro de la carne. Corta el filete Wellington en rebanadas gruesas y sirve acompañado de puré de papa, verduras asadas o ensalada.

Los secretos para que este platillo te quede perfecto, digno del reconocimiento del chef Gordon Ramsay son sellar la carne perfectamente dejarla enfriar antes de envolverla en el hojaldre.

De esta forma, no se humedece la masa, por eso también es importante que el duxelles esté seco. Finalmente, el tiempo de reposo final es clave para mantener una carne jugosa.

Piérdele el miedo al filete Wellington y prepáralo para celebrar a mamá este 10 de mayo o para una cena especial, es elegante y delicioso.