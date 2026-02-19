Receta de mochis con helado, el postre japonés que le ha dado la vuelta al mundo

Descubre el lado dulce de la cocina japonesa con uno de sus postres más populares: los mochis. Estos bocados de helado con una cobertura de masa suave no solo son deliciosos, sino sencillos de hacer en casa, solo sigue esta receta.

Una de las gastronomías asiáticas con mayor presencia en Occidente, definitivamente es la japonesa. Sin embargo, se ha posicionado principalmente con platos salados, como el sushi, el ramen y el yakimeshi, por lo que pocas personas conocen su lado dulce.

En parte, se debe a que, a diferencia de lo que estamos acostumbrado, los dulces tradicionales de Japón tienen sabores sutiles, menos azúcar e ingredientes a los que no estamos tan acostumbrados, como el frijol dulce o la harina de arroz glutinoso.

Algunos de los ejemplos de postres japoneses que han ganado presencia en Occidente, son el dorayaki, una especie de hot cake relleno de anko o pasta de frijo dulce; el taiyaki, un famoso pastelito en forma de pescado, relleno de ingredientes dulces y, por supuesto, los mochis.

Aprende a preparar los famosos mochis rellenos de helado en casa con esta sencilla receta.

Los mochis rellenos de helado son una versión moderna creada para Occidente Canva

¿Cómo hacer mochis japoneses?

Ingredientes:

120 g de harina de arroz glutinoso

60 g de azúcar

150 ml de agua

Fécula de maíz, para espolvorear

1 litro de helado de tu sabor favorito

Preparación:

Forma 10 bolitas pequeñas de tu helado favorito, con ayuda de una cuchara. Considera que sean del tamaño de un bocado, para comerlos de una o dos mordidas. Cubre una bandeja con papel encerado y acomoda ahí las porciones de helado. Congela hasta que estén firmes, unas dos horas. Para la masa: mezcla en un recipiente apto para microondas la harina de arroz glutinoso con el azúcar. Agrega poco a poco el agua, mientras bates hasta tener una mezcla sin grumos.

Tip: agrega un par de gotas de colorante vegetal de acuerdo al sabor de helado que elegiste. Cubre el recipiente con plástico de cocina y mete al microondas durante 1 minuto a potencia alta. Saca el recipiente y mezcla con una espátula mojada para que no se pegue. Regresa al microondas y cocina 1 minuto más. Mezcla nuevamente y calienta 30 segundos más. Cuando la masa esté translúcida y pegajosa estará lista. Espolvorea fécula de maíz en una mesa limpia y vuelca la masa caliente. Estírala con un rodillo hasta tener un grosor de 3 o 4 milímetros y deja que se enfríe por unos minutos. Corta círculos dependiendo del tamaño de tus bolas de helado y espolvorea maicena por ambos lados de los discos. Coloca una bola de helado al centro del círculo y dobla los bordes sobre ella para cubrirla. Si es necesario, estira suavemente la masa para que todo el helado quede cubierto. Pellizca suavemente los bordes para sellar. Acomoda los mochis en la charola con papel encerado, con los bordes hacia abajo y regresa al congelador por 30 minutos para que estén firmes. Saca tus mochis japoneses unos minutos antes de servirlos y disfrútalos.

Ojo, al hacer mochis es muy importante que uses harina de arroz glutinoso y no la común que encuentras en el súper. La razón es que esta no desarrolla la misma textura pegajosa y elástica que se necesita para este postre.

La harina de arroz glutinoso se elabora con arroz dulce o glutinoso con un alto grado de almidón, lo que le permite tener esa textura al cocinarla. Por suerte, puedes conseguirla en línea o tiendas de comida asiática.

Como dato curioso, ¿sabías que los mochis de helado son una versión moderna que se creó para introducir la textura del mochi a los mercados occidentales? Por lo tanto, no son la receta tradicional japonesa.

Tradicionalmente, los mochis se rellenan con pasta de frijol y, en ocasiones, fresa Canva

¿Cómo son los mochis tradicionales japoneses?

Los mochis tradicionales son pequeños pasteles elaborados con arroz glutinoso japonés o con su harina. Su característica principal es la textura elástica, suave y ligeramente pegajosa, muy distinta a la de un pan o un pastel occidental.

Estos suelen servirse sin relleno, simplemente moldeado en pequeñas piezas, aunque también puede asarse o incorporarse a sopas como el ozoni, típico del Año Nuevo japonés.

El método antiguo tradicional para preparar mochis es el mochitsuki, un proceso ceremonial en el que el arroz glutinoso cocido se machaca en un mortero de madera con grandes mazos hasta transformarlo en una masa homogénea y flexible.

Esta práctica se realiza en las celebraciones de Año Nuevo en Japón y tiene un fuerte simbolismo de prosperidad y buena fortuna.

Con el tiempo, surgieron variantes rellenas de los mochis, siendo la más conocida el daifuku mochi, generalmente relleno con anko. A este se unen el ichigo daifuku, con anko y fresa fresca, los mochis espolvoreados con harina de soya tostada y los de crema de matcha.

El mochi relleno de helado, se asocia con Estados Unidos, creado para complacer el paladar occidental. Pero sin importar su origen, no cabe duda que reúne lo mejor de dos mundos. Para disfrutarlo cuando quieras, sigue esta receta de mochi japonés.