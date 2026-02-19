Checa el paso a paso de cómo hacer empanadas de atún para Cuaresma, ¡una receta deliciosa! En esta temporada culinaria, se prefieren platos sin carne roja y con sabores sacados del mar.

Las empanadas se han consolidado como una opción deliciosa, nutritiva y sencilla de preparar en casa, ideales para compartir en familia durante la Semana Santa o cualquier día de vigilia.

Este platillo combina la practicidad del atún en lata con una masa crujiente por fuera y un relleno jugoso y lleno de sabor por dentro.

Las empanadas de atún destacan por su versatilidad: pueden freírse u hornearse, adaptarse a distintos gustos con ingredientes adicionales y servirse como botana, plato principal o tentempié.

Más allá de su valor tradicional, las empanadas de atún representan una opción nutritiva durante la Cuaresma: el atún es rico en proteínas y ácidos grasos omega-3, beneficiosos para la salud cardiovascular y metabólica.

Este equilibrio entre sabor y valor nutricional explica por qué esta receta ha perdurado y se ha reinventado en diferentes regiones y cocinas a lo largo del tiempo.

Empanadas de atún para Cuaresma Canva

Ingredientes

4 tazas de harina de trigo

1 cucharadita de sal fina

80 ml de aceite de oliva

1 taza de agua tibia

1 huevo batido

Para el relleno:

2 latas de atún en agua

150 g de salsa de tomate

1 cebolla mediana finamente picada

1 diente de ajo picado finamente

1 pimiento rojo pequeño picado en cubitos (opcional)

2 huevos duros picados (opcional)

Sal y pimienta al gusto Aceite de oliva para sofreír

Preparación:

Combina la harina con la sal en un bol grande; agrega el aceite de oliva y el agua tibia poco a poco, mezclando hasta formar una masa uniforme. Sobre una superficie limpia y enharinada, amasa durante 5-8 minutos hasta que quede suave y elástica. Cubre la masa con un paño y deja reposar 15-20 minutos para facilitar su manejo. Calienta un poco de aceite de oliva en una sartén y sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén translúcidos. Incorpora el pimiento y cocina por 3-5 minutos. Añade posteriormente la salsa de tomate y mezcla; agrega el atún escurrido y mezcla bien con el sofrito. Si utilizas huevo duro, intégralo ahora y salpimienta al gusto. Retira del fuego y deja enfriar antes de rellenar las empanadas. Separa en porciones medianas (aprox. 12) y estira cada una en forma circular, coloca 1-2 cucharadas del relleno en el centro de cada disco. Humedece ligeramente los bordes con agua y dobla formando una media luna. Presiona los bordes con un tenedor o haz un repulgue tradicional para sellarlas. Coloca sobre una bandeja con papel vegetal, barniza con huevo batido y hornea las empanadas de atún a 200 °C por 20-25 minutos hasta dorar.

Empanadas de atún para Cuaresma Canva

Tips para preparar las empanadas:

Para evitar que se abran durante la cocción, usa la cantidad justa de mezcla de atún.

Hornea las empanadas en lugar de freírlas para una versión más ligera y con menos grasa.

Añade aceitunas picadas, alcaparras o pimentón para dar más complejidad al relleno.

Se disfrutan con ensaladas frescas, salsas ligeras como chimichurri o una guarnición de vegetales al vapor.

También pueden servirse con dips cítricos o picantes según el gusto.

Empanadas de atún para Cuaresma Canva

¿Por qué se come atún en Cuaresma?

La empanada de atún tiene raíces en la cocina española tradicional, donde el empanar representa envolver ingredientes en masa, una técnica histórica que se ha transmitido de generación en generación.

El atún en lata es una fuente práctica de proteínas y ácidos grasos omega-3, lo que lo convierte en una opción nutritiva y equilibrada para quienes buscan mantener una dieta saludable sin carnes rojas.

Aprender esta receta de empanadas de atún para Cuaresma da como resultado una comida deliciosa para toda la temporada.