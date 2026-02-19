¿Qué son las gorditas de migajas? Conoce cómo puedes hacerlas en casa

Las gorditas de migajas son una versión tradicional de las gorditas mexicanas elaboradas con masa de maíz y rellenas o mezcladas con pequeños restos dorados de carnitas conocidos como “migajas”. Este platillo forma parte de la cocina popular del centro del país y destaca por su sabor intenso y su preparación sencilla.

¿Cómo son las gorditas de migajas?

Las gorditas de migajas son un antojito mexicano preparado con masa de maíz gruesa que se rellena con migajas, es decir, pequeños trozos crujientes que quedan después de freír chicharrón o carnitas. Estas piezas se aprovechan como relleno principal, ya sea mezcladas con la masa o colocadas en el centro antes de cocinar la gordita.

En México, el término “gordita” se utiliza para describir una tortilla gruesa de maíz que puede ir rellena con distintos guisos, como frijoles, queso o carne.

¿Qué son las migajas?

Las migajas también reciben otros nombres según la región, como asientos, borusas o zurrapa. Son los pequeños residuos de carne y grasa que quedan en el fondo del cazo después de freír carne de cerdo. Aunque podrían parecer sobrantes, en realidad concentran mucho sabor y se utilizan como base de diferentes preparaciones.

Estas gorditas son muy conocidas en el Bajío mexicano, especialmente en el estado de Querétaro, donde se venden en mercados y puestos tradicionales como desayuno o comida ligera. En distintas comunidades, la receta se transmite dentro de las familias y cada cocinera adapta el sabor según su preferencia.

¿Qué son las gorditas de migajas? Canva

Receta de gorditas de migajas

Ingredientes para 8 piezas:

1 kilo de masa de maíz nixtamalizado

1 cucharadita de sal

3 cucharadas de manteca de cerdo

Agua tibia (si es necesario)

Para el relleno:

500 gramos de migajas de chicharrón o carnitas

½ taza de cebolla picada

½ taza de cilantro picado

Salsa picante para acompañar

Procedimiento:

Coloca la masa en un recipiente amplio, agrega la sal y la manteca. Mezcla bien hasta que todos los ingredientes estén integrados. Si notas que la masa está seca, añade un poco de agua tibia hasta lograr una textura suave y fácil de manejar. Si compras las migajas ya listas en el mercado, solo debes picarlas finamente antes de utilizarlas. Si tienes carnitas o chicharrón en casa, puedes freírlos hasta que suelten grasa y se doren; los pequeños restos crujientes que queden en el fondo son las migajas que se utilizan en esta receta. Mezcla las migajas con cebolla y cilantro picado para darles más sabor. Divide la masa en 8 partes iguales. Forma bolitas con cada porción. Con los dedos, abre un pequeño espacio en el centro, coloca una o dos cucharadas del relleno y cierra la masa cubriendo bien las migajas. Vuelve a formar la bola y aplánala con cuidado hasta obtener un disco grueso. Calienta un comal o sartén a fuego medio. Cocina cada gordita aproximadamente 4 o 5 minutos por cada lado hasta que estén bien cocidas y ligeramente doradas. Después de cocerlas, abre ligeramente la gordita para agregar más salsa o cebolla fresca. Sírvelas calientes y recién hechas para disfrutar mejor su sabor.

Al momento de preparar las gorditas, no las hagas demasiado delgadas, ya que pueden resecarse. Asegúrate de cerrar bien la masa para que el relleno no se salga al cocinarlas. En algunas versiones, las migajas se mezclan directamente con la masa antes de formar las gorditas, en lugar de usarse como relleno.

Puedes agregar queso dentro para dar un toque diferente. Sirve con salsa verde o roja, cebolla picada y cilantro fresco. En mercados tradicionales del Bajío se consumen como desayuno o cena ligera. También pueden acompañarse con nopales asados o en ensalada.

¿Qué son las gorditas de migajas? Canva

Las gorditas de migajas son un ejemplo claro de la cocina tradicional mexicana que aprovecha cada ingrediente para crear platillos llenos de sabor. Son especialmente conocidas en Querétaro y otras zonas del Bajío, donde forman parte de la comida cotidiana.

Prepararlas en casa es sencillo si cuentas con masa de maíz y migajas bien doradas. Siguiendo esta receta podrás disfrutar de un antojito tradicional que refleja la riqueza de la gastronomía mexicana.