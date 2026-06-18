Prepara un delicioso falafel, una forma de aprovechar los garbanzos de lata

Si has escuchado que la proteína también está en alimentos como los garbanzos y otras legumbres, pero no sabes cómo aprovecharlos, prueba esta receta de Medio Oriente: falafel, una combinación deliciosa para cualquier momento del día.

El falafel es algo así como la versión oriental de las tortitas de papa. Consiste en garbanzos o habas molidos, mezclados con hierbas y especias; con esta masa se forman bolitas o tortitas que se fríen hasta logar una textura dorada en su exterior.

Aunque es muy consumido en varios países de Medio Oriente, su origen exacto es confuso. Historiadores lo asocian con Egipto, donde comunidades coptas lo comían como sustituto de la carne durante periodos de ayuno religioso.

Con el tiempo se expandió a otros países hasta llegar a Occidente, especialmente Europa, donde se consume en wraps, ensaladas o solo, sobre todo como una alternativa a las proteínas animales.

Aprende a preparar los mejores falafel de garbanzo con esta sencilla receta, así aprovechas los garbanzos de lata que tienes en la alacena.

El falafel puede servirse solo, en wrap o ensalada Canva

¿Cómo hacer falafel con garbanzos?

Ingredientes:

2 tazas de garbanzos enlatados

2 dientes de ajo

½ cebolla en trozos

1 taza de perejil fresco (sin muchos tallos)

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de cilantro en polvo

2 cucharadas de harina

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Aceite, suficiente para freír

Preparación:

Cuela los garbanzos de lata y enjuágalos ligeramente bajo el chorro de agua. Escurre perfectamente antes de utilizarlos, pues necesitas la menor cantidad de humedad posible. Tip: reserva el agua donde vienen los garbanzos, funciona como sustituto de huevo en algunas recetas. En un procesadora de alimentos, coloca los garbanzos junto con la cebolla, el perejil, el ajo, el comino y el cilantro. Procesa hasta obtener una mezcla homogénea, pero con pequeños trocitos de garbanzo. Pasa la mezcla a un recipiente hondo y añade la harina, que funcionará como aglutinante, además de la sal y la pimienta al gusto. Revuelve para integrar y tener una masa moldeable. Forma pequeñas bolitas con las manos y acomódalas en una charola. Si lo deseas, puedes aplastarlas ligeramente para tener una tortita. En una cacerola calienta suficiente aceite para freír el falafel. Cuando alcance los 180 °C o al introducir la punta de un palillo de madera comience a burbujear, introduce los falafel, por tandas. Fríe hasta que estén dorados y crujientes por fuera. Ya que todos los ingredientes están listos para comer, la fritura solo ayuda dar textura. Eso sí, cuida mantener el fuego medio para no quemarlos. Saca los falafel del aceite y escurre el exceso de aceite sobre papel de cocina. Sirve estos falafel de garbanzo acompañados de ensalada fresca, salsa de yogur o tahini. También puedes hacer wraps con pan pita: coloca una base de ensalada, seguida de los falafel y un poco de aderezo.

Arma un plato botanero con falafel, humus y vegetales Canva

La receta original de falafel usa garbanzos secos, sin embargo, estos deben hidratarse por 24 horas para tener la textura correcta para procesarlos. Por esa razón, los garbanzos de lata son una excelente alternativa.

Las legumbres enlatadas conservan su valor nutricional, el único tema que debes cuidar es el sodio. Por esa razón se recomienda enjuagarlos antes de usarlos, así eliminas el exceso.

Si quieres algo rápido y nutritivo para comer o cenar, esta receta de falafel de garbanzo es perfecta, ni extrañarás la carne.