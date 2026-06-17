Deliciosos jalapeño poppers rellenos de una mezcla cremosa de queso

En México el picante está hasta en los dulces y las bebidas, por eso, no puede faltar en las botanas para ver un partido o simplemente convivir con amigos. Estos jalapeño poppers son una opción sencilla y deliciosa que todos amarán.

Uno de los chiles más populares en México y que le ha dado la vuelta al mundo es el jalapeño. Al ser grande, carnoso y con un sabor de moderado a muy picante, es perfecto para dar sabor a nuestras recetas, pero también para ser protagonista de ellas.

Los jalapeños rellenos son un clásico para botanear, pero de la variedad de opciones los jalapeño poppers destacan por combinar un relleno cremoso preparado con queso, con un exterior crujiente, resultado de empanizar y freír los chiles.

Esta botana es un gran representante de la cocina Tex-Mex que se popularizó en la década de 1970 en Texas. Actualmente, está presente en muchas cadenas estadounidenses, pero también en México. Aprende a preparar los jalapeño poppers más cremosos.

Los chiles jalapeños son de los más populares de México Canva

¿Cómo hacer jalapeño poppers?

Ingredientes:

10 chiles jalapeños frescos

200 gramos de queso crema

100 gramos de queso asadero o tipo manchego, rallado

1 huevo

½ taza de harina

1 taza de pan molido

Sal y pimienta al gusto

Aceite, suficiente para freír

Preparación:

Haz un corte en forma de “T” en cada uno de los chiles: comienza haciendo una pequeña incisión horizontal debajo del rabo y después un corte vertical a todo lo largo del jalapeño. Esto te permitirá abrir un hueco sin romperlo. Retira las venas y semillas para evitar que queden muy picantes. Usa una cuchara para este paso, así evitarás que tus manos se enchilen. Reserva. Coloca el queso crema en un recipiente hondo y presiónalo con un tenedor para ablandarlo. Agrega el queso rallado y mezcla para formar una pasta. En este punto puedes añadir otros ingredientes para dar más sabor, desde hierbas hasta tocino dorado. Rellena los chiles con la mezcla de queso crema, con la cantidad suficiente para poder cerrarlos y que no se desborde el relleno. Pasa los jalapeños por harina para retirar cualquier rastro de humedad, después por el huevo previamente batido con sal y pimienta, y finalmente por el pan molido. Acomódalos en un plato extendido y reserva. En una cacerola calienta suficiente aceite para freír los chiles hasta que alcance los 180 °C o al introducir la punta de un palillo de madera se formen burbujas alrededor. Fríe los chiles por tandas hasta que estén dorados por fuera. Es importante mantener el aceite a fuego medio para que no se quemen. Retira del aceite y escurre los chiles para eliminar el exceso de grasa. Sirve los jalapeño poppers calientes, para que el queso esté gratinado. Puedes comerlos solos o acompañados de algún aderezo.

Al freír los chiles a la temperatura correcta, se suavizan ligeramente, por lo que quedan firmes, pero no duros. Pero si quieres garantizar que sean fáciles de comer, pásalos por agua hirviendo por dos o tres minutos y después mételos en agua helada.

Escurre y seca muy bien antes de rellenarlos y continuar con el proceso. El blanqueado suaviza la carne y tendrás jalapeño poppers más blanditos.

Existen diferentes formas de rellenar los chiles jalapeños Canva

Ingredientes para darle más sabor a los jalapeño poppers

Hierbas frescas. Agrega a la mezcla de queso crema cebollín, perejil, cilantro o albahaca picados.

Vegetales salteados. La espinaca, cebolla, pimientos o un poco de ajo salteados, darán un toque de sabor y aroma a tus jalapeños.

Embutidos. Agrega un toque ahumado y haz más llenadores tus jalapeño poppers agregando tocino, chorizo, salchicha italiana, carne molida o jamón. Todos los ingredientes deben ir picados o desmenuzados y previamente cocinados, a excepción del jamón.

Sin importar si prefieres la versión clásica o un toque extra de sabor, los jalapeño poppers son una botana que no puede faltar en tus reuniones.