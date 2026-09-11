Receta de un delicioso pan de elote casero con salsa de rompope paso a paso

La repostería tradicional mexicana ofrece combinaciones extraordinarias para consentir al paladar en cualquier ocasión especial. La textura húmeda del elote tierno se fusiona con el dulzor aromático del rompope para crear un postre inolvidable. Esta preparación sencilla conquista las mesas familiares gracias a su sabor inconfundible y su fácil elaboración en casa.

Las cocinas mexicanas integran el elote como un ingrediente versátil capaz de destacar tanto en platillos salados como dulces. El postre combina elementos lácteos y granos frescos para lograr una consistencia esponjosa y firme al mismo tiempo. Los reposteros aficionados descubren en esta receta una opción práctica para sorprender a sus invitados con técnicas accesibles y económicas.

Ingredientes esenciales para el pan de elote y la salsa

La elaboración correcta de este platillo requiere seleccionar productos frescos y medir las cantidades con precisión absoluta. Los elementos necesarios se dividen en dos bloques para facilitar su manejo durante el proceso culinario en la cocina del hogar.

Pan de elote con salsa de rompope aparte. Foto: ChatGPT

Para el pan de elote:

5 a 6 elotes tiernos, desgranados (aproximadamente 4 tazas de granos).

1 lata (387 g) de leche condensada .

. 100 g de mantequilla fundida.

90 g de queso crema tipo Philadelphia a temperatura ambiente.

a temperatura ambiente. 4 huevos frescos.

1 cucharada de polvo para hornear.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1/2 taza de harina de trigo para dar estructura.

Para la salsa de rompope:

1 taza de rompope comercial o casero.

comercial o casero. 1/2 taza de leche evaporada .

. 4 cucharadas de leche condensada ajustadas al gusto.

ajustadas al gusto. 1 pizca de canela en polvo.

El pan de elote también puede ir glaseado. Foto: Magnific

Paso a paso para la preparación y el horneado

El éxito de este postre depende de seguir un orden riguroso al mezclar y hornear los ingredientes en el tiempo establecido. Los pasos garantizan un resultado profesional desde el primer intento culinario sin complicaciones técnicas mayores.

Pan de elote ya servido con salsa de rompope. Foto: ChatGPT

Precalienta el horno a 180 °C (350 °F) y engrasa un molde redondo de 22 a 24 cm de diámetro con mantequilla y harina. Coloca en la licuadora los granos de elote, la leche condensada, la mantequilla derretida, el queso crema, los huevos, la vainilla, el polvo para hornear y la harina. Controla la textura mediante pulsaciones breves si prefieres trozos rústicos de elote, o procesa por completo para una consistencia tersa. Vierte la mezcla dentro del molde preparado y hornea durante 40 o 50 minutos hasta que un palillo salga limpio al centro. Retira del horno y deja enfriar por completo antes de desmoldar el bizcocho con cuidado. Combina en un recipiente el rompope, la leche evaporada, la leche condensada y la canela para formar la salsa. Refrigera la mezcla homogénea hasta el momento de servir para ganar mayor consistencia líquida.

Cierre y presentación del platillo

Corta una rebanada generosa del pan de elote y báñala con la salsa fría de rompope para degustar texturas contrastantes. Esta combinación transforma un postre clásico en una experiencia culinaria memorable para cualquier celebración familiar. La sencillez de sus ingredientes demuestra que la alta repostería resulta accesible para cualquier aficionado a la cocina mexicana.