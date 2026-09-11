Lugares para comer chiles en nogada fuera de La Roma, Condesa y Polanco

Quedan pocos días para que la temporada de chiles en nogada termine y debamos esperar un año para poder disfrutarlos. No te quedes con el antojo, te damos una lista de lugares para comer chiles en nogada, fuera de las colonias de siempre.

La Roma, la Condesa y Polanco, se han convertido en las zonas más importantes cuando hablamos de gastronomía en la Ciudad de México. Su amplia oferta de restaurantes, cafeterías y bares con propuestas que van de lo tradicional a la cocina de autor, les han ganado este lugar.

Su crecimiento también tiene que ver con la llegada de nuevos residentes y visitantes, principalmente extranjeros, con mayor poder adquisitivo. Por desgracia, esto ha hecho que los precios de los establecimientos se eleven.

En 2026, los chiles en nogada en la CDMX están en un promedio de 500 pesos, elevando su costo por encima de los 600 pesos en restaurantes de alta gama. Sin embargo, todavía hay lugares donde puedes encontrarlos por un costo menor o en zonas menos gentrificadas.

La Poblanita de Tacubaya

Este restaurante destaca por ofrecer comida mexicana, pero rescatando el sabor tradicional. Su menú es muy amplio y va desde chalupitas y tlacoyos, hasta mole rojo y verde, pipián y una amplia variedad de enchiladas.

Pero durante la temporada de chiles en nogada, también encuentras este platillo con una nogada cremosa y un relleno equilibrado. El costo es de 480 pesos por el chile entero y 294 pesos por medio chile.

Ubicación: Luis G. Vieyra 14, San Miguel Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

Cerca del metro Tacubaya encuentras unos chiles en nogada ricos y a un precio promedio Facebook Poblanita de Tacubaya

Vips

El Vips se ha popularizado por ser una cadena de restaurantes al estilo cafetería, que ofrece comida mexicana y algunos platos con toques gourmet, a precios más accesibles. Otro punto extra es que tienen paquetes para una comida completa.

Para las fiestas patrias, tienen un menú especial inspirado en platos icónicos de nuestra gastronomía, empezando por el chile en nogada. Su receta incluye una mezcla de carne de res, frutas, frutos secos y la opción de comerlo capeado o sin capear.

Si quieres que el 15 de septiembre los chiles en nogada sean protagonistas de la noche mexicana, tienen una promoción del 2 x 1 en este platillo del 11 al 16 de septiembre. El precio está en aproximadamente 220 pesos.

Ubicación: existen diferentes sucursales en la CDMX, por lo que seguro encuentras una cerca de tu casa.

El Gusto Histórico

Ubicado en el emblemático Mercado de San Juan, en el centro de la CDMX, este espacio bajo la batuta del chef Ursolino Rueda, ofrece comida mexicana que une lo contemporáneo con los ingredientes y recetas originales.

Para ello, ha realizado una ardua labor de investigación y utiliza el mezcal como parte de una experiencia completa. Aquí encuentras desde una ensalada de verdolagas con habas, hasta platillos de temporada.

Entre estos se encuentran los chiles en nogada en su versión tradicional y vegana. La primera con un relleno que combina la carne de res y cerdo con frutas de temporadas, almendras y piñones; la segunda, usa soya y tofu. El costo está por debajo de los 400 pesos.

Ubicación: Ernesto Pugibet 21, Local 184, Centro, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

En el Mercado de San Juan también hay chiles en nogada al estilo gourmet Canva

Don Lázaro El Viajero

Ubicado en Santa María la Ribera, este restaurante lleva más de 80 años ofreciendo comida mexicana casera con recetas tradicionales que van pasando de generación en generación.

En su carta encuentras desde una clásica milanesa de pollo, hasta caldo de gallina, mole poblano y alambres. Sin embargo, en los últimos años se ha vuelto popular por sus deliciosos chiles en nogada.

Lo que los hace especiales, es que se trata de los más generosos de la ciudad, pues pesan un kilo. Tal es su auge, que este año abrieron un Pop Up en las Lomas de Chapultepec, solo para ofrecer este platillo. Eso sí, debes reservarlo a través de WA.

Pese a su tamaño, el costo es de 515 pesos, por lo que es una excelente opción para comer en familia.

Ubicación: Circuito Interior Instituto Técnico Industrial 241, Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Chinampa Marivel

Para una experiencia mexicana completa, nada como Xochimilco. A la orilla de los canales se encuentra esta chinampa que ofrece comida mexicana tradicional y coctelería de autor en uno de los espacios más icónicos de México.

Uniéndose a la temporada de chiles en nogada, ofrecen su receta tradicional acompañada de una copa de vino de cortesía. Si quieres vivir la experiencia, reserva tu mesa pues solo están disponibles sábados y domingos.

Ubicación: Cuarto Callejón las Flores 22, San Cristóbal, alcaldía Xochimilco, CDMX.

Los buenos restaurantes y la buena sazón no solo se encuentran en las colonias Roma, Condesa y Polanco. Incluso en los establecimientos de cadena puedes encontrar un delicioso chile en nogada; toma nota de estos lugares y no te quedes sin comerlo esta temporada.