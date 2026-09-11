¡Amantes del mole, prepárense! Ya viene la Feria Nacional del Mole 2026

¿Eres fan del mole? Si esta tradicional salsa mexicana es una de tus favoritas y disfrutas comerla en enchiladas, con pollo o en alguno de sus muchos platillos, hay una noticia que seguramente te encantará: ya viene la Feria Nacional del Mole 2026.

Un delicioso platillo y uno de los grandes protagonistas de la gastronomía mexicana y cuenta con diferentes preparaciones, sabores y colores que cambian de acuerdo con la región donde se elabora.

Por ello, esta feria será una oportunidad para disfrutar de diferentes variedades de mole, además de conocer más sobre la cultura y las tradiciones que rodean a este emblemático alimento.

¿Cuáles son los sabores del mole y de dónde viene?

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la palabra mole proviene del vocablo náhuatl “molli” o “mulli”, que significa “salsa”. Su origen se remonta a la época prehispánica y, con el paso del tiempo, su preparación se fue perfeccionando hasta convertirse en una de las recetas más representativas de México.

En diferentes estados del país existen variedades de mole con ingredientes y sabores particulares. Por ejemplo, en Taxco destaca el mole rosa, que incorpora chocolate y betabel; mientras que en Michoacán se prepara el mole verde, elaborado con ingredientes como tomates y pepitas de calabaza.

Oaxaca también cuenta con diferentes variedades, entre ellas el mole amarillo, que se caracteriza por utilizar chiles chilhuacles, entre otros ingredientes.

Mole con pollo y arroz / Imagen ilustrativa Foto: Canva

¿Qué habrá en la Feria Nacional del Mole 2026?

Si estás pensando en visitar la Feria Nacional del Mole 2026, encontrarás diferentes actividades para disfrutar en familia y, por supuesto, una gran variedad de sabores para probar.

Entre las actividades que podrás encontrar están:

Gastronomía tradicional

Gastronomía tradicional Cultura y danza

Artesanías y exposiciones

Música

Además, recorrer sus pasillos permitirá descubrir diferentes preparaciones de mole para degustar, entre ellas el mole rojo y el pipián almendrado, entre otras variedades.

Así que, además de consentir al paladar, será una oportunidad para acercarse a las tradiciones, artesanías y expresiones culturales de esta región de la Ciudad de México.

¿Dónde será la Feria Nacional del Mole 2026?

Ve apartando la fecha, pues la Feria Nacional del Mole 2026 está programada del 3 al 25 de octubre en San Pedro Actopan, Milpa Alta, conocido como el “pueblo del mole”.

El evento se realizará en Km 17.5 de la Carretera Xochimilco-Oaxtepec, San Pedro Atocpan, Milpa Alta, CDMX.

Mole un platillo típico en México / Imagen ilustrativa Foto: Canva

Si eres amante del mole, esta feria puede ser una buena oportunidad para probar diferentes variedades, disfrutar de música y actividades culturales y conocer más sobre uno de los sabores que forman parte de la gastronomía mexicana.