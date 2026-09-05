Receta fácil y rápida de carlota de durazno en almíbar sin horno

La carlota de durazno en almíbar domina las tendencias gastronómicas como el postre frío más accesible de la temporada. Esta preparación cremosa prescinde totalmente del horno y exige pocos minutos de trabajo directo en la cocina. Los reposteros aficionados alternan simples capas de galletas con una dulce mezcla frutal para lograr un resultado espectacular.

Este clásico de la repostería conquista los paladares mediante su rápida elaboración y su textura refrescante. La receta original requiere ingredientes básicos y utensilios cotidianos para estructurar un platillo digno de cualquier celebración.

La carlota de durazno en almíbar es un postre fácil y rápido. Foto: Captura de pantalla TikTok

El platillo elimina las complicaciones técnicas habituales de la repostería tradicional. Los cocineros logran una consistencia firme y un sabor equilibrado al integrar el dulzor de los duraznos en almíbar con la acidez exacta de los cítricos frescos.

La combinación de lácteos espesos garantiza una base rica y suave al paladar. La estructura del postre descansa sobre las tradicionales galletas Marías, las cuales absorben la humedad de los líquidos y forman un soporte perfecto para cada nivel.

Los ingredientes para la receta clásica

El éxito de esta preparación radica en la frescura y la correcta elección de los insumos. Los cocineros necesitan reunir los siguientes elementos antes de iniciar el montaje del platillo:

La carlota de durazno en almíbar no requiere horno. Foto: Mundo Recetas

Duraznos en almíbar: 1 lata grande (aproximadamente 800 gramos). Escurre la fruta y reserva el líquido para más adelante.

1 lata grande (aproximadamente 800 gramos). Escurre la fruta y reserva el líquido para más adelante. Galletas Marías (o sabor vainilla): 1 o 2 paquetes completos, dependiendo del tamaño del refractario.

(o sabor vainilla): 1 o 2 paquetes completos, dependiendo del tamaño del refractario. Leche condensada: 1 lata estándar (cerca de 397 gramos).

1 lata estándar (cerca de 397 gramos). Leche evaporada: 1 lata entera (aproximadamente 360 gramos).

1 lata entera (aproximadamente 360 gramos). Queso crema: 1 barra tradicional (190 gramos). Mantén este ingrediente a temperatura ambiente.

1 barra tradicional (190 gramos). Mantén este ingrediente a temperatura ambiente. Jugo de limón: El extracto natural de 3 a 4 limones, previamente colado (alrededor de 1/3 de taza).

Preparación paso a paso del postre frío

El ensamblaje del postre demanda velocidad y precisión durante el manejo de los ingredientes líquidos. Sigue estas instrucciones al pie de la letra para asegurar la firmeza del producto final:

Así luce la carlota de durazno en almíbar. Foto: Directo al paladar

Licuar la base cremosa: Vierte la leche condensada, la leche evaporada y el queso crema directamente en el vaso de la licuadora. Agrega de cuatro a cinco mitades de los duraznos en almíbar y licúa todo hasta conseguir una textura suave y homogénea. Espesar con limón: Mantén la licuadora encendida a una velocidad baja. Incorpora el jugo de limón lentamente en forma de hilo continuo. La mezcla base espesará de manera inmediata y adquirirá una consistencia sumamente cremosa. Picar la fruta: Corta los duraznos restantes en rebanadas finas o en pequeños cubos uniformes. Separa y reserva una porción de estas piezas para la decoración superior del platillo. Armar las capas: Esparce una capa delgada de la crema en el fondo de un molde o refractario de vidrio. Remoja velozmente las galletas Marías en el almíbar reservado y colócalas planas para formar la primera base sólida. Intercalar los elementos: Añade una nueva capa de la crema espesa y esparce varios trozos de durazno por encima. Repite el ciclo completo (crema, galletas, fruta) hasta alcanzar el borde superior del recipiente. Cierra el armado obligatoriamente con una capa gruesa de crema. Decorar y refrigerar: Coloca las rodajas de durazno sobrantes sobre la superficie final para adornar. Sella el refractario con plástico adherente y mételo al refrigerador por un mínimo de 4 horas, o de preferencia toda la noche, para obtener un corte perfecto.

El tiempo de refrigeración define la calidad final de este popular postre casero. La exposición prolongada al frío solidifica las capas lácteas y fusiona los sabores frutales con la firme base de galleta.

Los comensales disfrutan de un platillo equilibrado que contrasta el dulzor intenso con ligeros toques cítricos. La receta demuestra que la alta repostería también ocurre fuera de los hornos profesionales mediante técnicas sencillas y accesibles.