Durante la temporada de Día de Muertos, la flor de cempasúchil destaca por su intenso color naranja y su significado en las ofrendas. Sin embargo, ¿sabías que también puedes llevarla a tu mesa y preparar una rica crema para disfrutar en casa?

Además de ser una de las flores más representativas de estas fechas, el cempasúchil tiene un lugar especial en la gastronomía mexicana, donde sus pétalos se utilizan para elaborar diferentes platillos.

Si quieres probar algo diferente y aprovechar los sabores de la temporada, aquí te compartimos cómo preparar una crema de flor de cempasúchil, con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

¿Cómo preparar los pétalos de cempasúchil para cocinar?

Antes de comenzar con esta receta, es importante preparar correctamente los pétalos de cempasúchil para utilizarlos de manera segura en tus alimentos.

De acuerdo con las recomendaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, puedes seguir estos pasos:

Retira los pétalos: con unas tijeras, córtalos al ras del cáliz para obtener únicamente la parte amarilla o anaranjada de la flor. Desinféctalos cuando sea necesario: si los pétalos se van a consumir crudos, sumérgelos en agua con un desinfectante apto para alimentos, siguiendo las indicaciones del producto. Escúrrelos y sécalos: una vez desinfectados, colócalos sobre una manta limpia o papel absorbente para retirar el exceso de agua.

Receta de crema de flor de cempasúchil

Si tienes antojo de algo calientito para disfrutar durante el otoño, esta crema puede ser una alternativa original para incorporar los sabores de la temporada a tu menú.

Ingredientes

2 tazas de pétalos de flor de cempasúchil

2 tazas de pétalos de flor de cempasúchil 1 taza de caldo de pollo

1 diente de ajo

¼ de cebolla blanca

1 taza de leche evaporada

100 gramos de granos de elote

½ taza de calabacitas en cubos

Sal al gusto

½ taza de queso panela en cubitos

Preparación

Lava las calabacitas: limpia muy bien las verduras y córtalas en cubos pequeños. Licúa los ingredientes: coloca los pétalos de cempasúchil en la licuadora junto con el caldo de pollo, el ajo, la cebolla y la sal. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea. Calienta la preparación: vierte la mezcla en una cacerola y cocina a fuego bajo, moviendo para evitar que se pegue. Agrega la leche y las verduras: incorpora la leche evaporada, los granos de elote y las calabacitas en cubos. Deja cocinar: permite que la crema hierva suavemente durante unos 10 minutos, o hasta que las verduras estén cocidas. Remueve de vez en cuando. Sirve y disfruta: agrega los cubitos de queso panela al servir para darle un toque extra de sabor.

¡Listo! Ya tienes una crema de flor de cempasúchil para disfrutar cuando se te antoje algo caliente y diferente. Es una manera original de llevar a la mesa uno de los ingredientes más emblemáticos del Día de Muertos.

Crema de flor de cempasúchil. Foto: Canva

¿Cómo se pueden comer los pétalos de cempasúchil?

La flor de cempasúchil no solo sirve para adornar las ofrendas, también puede formar parte de distintas preparaciones gastronómicas.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, sus pétalos se pueden utilizar en recetas como guisados con pollo, quesadillas, helados, pan de muerto, tamales, infusiones y tés.

Pétalos de flor de cempasúchil. Foto: Canva

Así que, si quieres darle un giro a tus platillos de temporada, puedes comenzar con esta crema de flor de cempasúchil y disfrutar de una receta diferente durante las celebraciones de Día de Muertos.