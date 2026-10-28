Prepara unas deliciosas albóndigas de pavo para la temporada decembrina; receta reconfortante y práctica en tiempos, pero también en la conquista del corazón de toda tu familia.

Aunque el pavo entero asado ha sido históricamente el protagonista por excelencia de la mesa festiva, las dinámicas contemporáneas en la gastronomía exigen alternativas igualmente sofisticadas, pero más rápidas.

A diferencia de una pieza entera que requiere horas de horneado, la técnica adecuada para formar y guisar albóndigas garantiza una retención óptima de jugosidad en cada bocado.

En este contexto, las albóndigas de pavo emergen como una solución culinaria brillante para el menú decembrino. Esta preparación permite concentrar todos los matices de sabor del ave tradicional en bocados individuales de textura suave.

Albóndigas de pavo Canva

Receta de albóndigas de pavo

Ingredientes:

Para la base:

800 g de carne molida de pavo (se recomienda una proporción 93% magra y 7% grasa)

¾ de taza de pan molido (o panko)

¼ de taza de leche entera o crema de leche

1 huevo grande frito o batido

40 g de queso parmesano rallado fino

3 dientes de ajo fresco, picados muy finamente

½ cebolla, finamente picada

40 g de arándanos secos picados finamente

1 cucharada de romero

1 cucharada de tomillo picados

½ cucharadita de nuez moscada molida,

Sal marina y pimienta negra recién molida al gusto.

Para la salsa:

250 g de arándanos frescos o congelados

350 ml de caldo de pavo o pollo

100 ml de vino tinto o jerez seco

3 cucharadas de miel de abeja o jarabe de maple

30 g de mantequilla sin sal

Cáscara de naranja sin la parte blanca amarga

1 rama de canela

Preparación:

En un tazón pequeño, combina el pan molido con la leche; deja reposar la mezcla durante 5 minutos para que la miga absorba completamente el líquido; este paso se llama panada. En un recipiente amplio, integra la carne molida de pavo, el huevo batido, la cebolla, el ajo picado, los arándanos deshidratados, el queso parmesano, el romero, el tomillo y la nuez moscada. Agrega la panada previamente preparada, junto con la sal y la pimienta. Mezcla los ingredientes utilizando las manos o una espátula de silicona. Con la ayuda de una cuchara, toma porciones de aproximadamente 30 a 35 gramos cada una para mantener uniformidad en la cocción. Con las palmas de las manos ligeramente humedecidas en agua o aceite de oliva, forme esferas lisas sin presionar fuertemente. Colóquelas sobre una bandeja de horno cubierta con papel sulfurizado. Precalienta el horno a 200 °C. Pincela ligeramente la superficie de las albóndigas con un chorrito de aceite de oliva; hornea durante 15 a 18 minutos hasta que adquieran un tono dorado en el exterior y alcancen la cocción segura recomendada. Retira del horno y reserva. En una sartén grande o cazuela a fuego medio, derrite la mantequilla y vierte el vino tinto o jerez. Permite que el alcohol se evapore durante 2 minutos; incorpora los arándanos frescos, el caldo de pavo, la miel, la tira de piel de naranja y la varita de canela. Deja cocinar a fuego lento durante 10 a 12 minutos hasta que los arándanos revienten y la salsa espese de manera natural. Retira la canela y la cáscara de naranja. Incorpora las albóndigas horneadas directamente a la cazuela con la salsa de arándanos. Reduce el fuego al mínimo y deja que se impregnen de los sabores de la salsa durante 5 minutos adicionales. Sirve las albóndigas de pavo calientes, decoradas con hojas de romero fresco y almendras fileteadas tostadas.

Receta de albóndigas de pavo Canva

¿Cómo guardar las albóndigas?

Las albóndigas cocidas con su salsa pueden conservarse en recipientes de cristal herméticos dentro del refrigerador hasta por 4 días. Para recalentar, utiliza una cazuela a fuego bajo, agregando un par de cucharadas extra de caldo para devolver la fluidez a la salsa sin resecar la carne.

Receta de albóndigas de pavo Canva

Domina las clásicas albóndigas de pavo del recetario navideño con esta receta; te ayudarán a simplificar los banquetes o comidas familiares durante la época más difícil del año.