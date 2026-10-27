¿El cempasúchil es comestible? Recomendaciones para incluirlo en tus recetas

La celebración del Día de Muertos llega con comida, bebidas y flores de muchos colores, en especial el tradicional cempasúchil, uno de los símbolos más representativos de esta fiesta en México.

Sus pétalos amarillos y naranjas adornan las ofrendas cada año, pero también tienen un lugar en la gastronomía nacional. Desde cremas y guisados hasta helados y postres, esta planta ofrece distintas posibilidades para quienes desean aprovechar los ingredientes de temporada.

Sin embargo, antes de incorporarla a una receta, conviene conocer qué flores son aptas para el consumo humano, cómo prepararlas y qué precauciones tomar. Aunque el cempasúchil tiene usos culinarios documentados por instituciones mexicanas, no todas las flores que se venden para decoración deben utilizarse en los alimentos.

¿El cempasúchil es comestible? Canva

¿El cempasúchil es comestible? Esto debes saber antes de probarlo

En México existen determinadas variedades de cempasúchil (Tagetes erecta) que son comestibles y se utilizan en distintas preparaciones. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reconoce su aprovechamiento gastronómico y comparte recetas en las que la flor funciona como ingrediente principal.

De acuerdo con esta dependencia, el cempasúchil es una planta originaria de México que, además de su importancia ceremonial y ornamental, se aprovecha por su aroma, sabor y pigmentos naturales. Entre sus aplicaciones culinarias destacan las cremas, los guisados, las bebidas, los helados y las nieves. También se utiliza en productos como la cerveza y los curados de pulque.

No obstante, hay una diferencia importante entre una flor cultivada para cocinar y otra destinada exclusivamente a la decoración. Las plantas ornamentales pueden recibir tratamientos químicos que no están autorizados para cultivos alimentarios.

La Universidad Estatal de Colorado advierte que no deben consumirse flores de florerías, viveros o centros de jardinería cuando se desconoce si recibieron plaguicidas u otras sustancias que puedan resultar peligrosas. Por ello, lo recomendable es comprar cempasúchil de productores que garanticen que sus flores son aptas para el consumo humano.

¿El cempasúchil es comestible? Canva

¿Qué parte del cempasúchil se come y cómo debes limpiarla?

Los pétalos son la parte que se utiliza principalmente en las recetas con cempasúchil. Antes de cocinarlos, es conveniente retirar las partes deterioradas y separarlos de la estructura central de la flor, pues algunas partes pueden aportar un sabor amargo.

La Universidad Estatal de Colorado, recomienda retirar tallos, estambres y pistilos cuando su presencia pueda afectar el sabor de las flores comestibles. También aconseja comenzar con cantidades pequeñas para identificar posibles reacciones alérgicas o sensibilidades.

Para preparar los pétalos en casa, sigue estas recomendaciones:

Verifica su procedencia. Compra flores cultivadas para consumo humano y evita aquellas cuyo tratamiento químico sea desconocido. Selecciona los pétalos. Retira las partes marchitas, dañadas o con señales de moho e insectos. Lávalos con agua potable. Enjuaga cuidadosamente los pétalos para retirar tierra y residuos visibles. Desinféctalos de manera adecuada. Si utilizas un producto autorizado para frutas y verduras, sigue las instrucciones de su etiqueta y evita mezclar sustancias químicas. Escúrrelos antes de cocinar. Retira el exceso de agua para facilitar su incorporación a la receta.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda lavar cuidadosamente las flores comestibles y desinfectar sus pétalos como se hace con otras verduras.

Es importante aclarar que el lavado no garantiza la eliminación de todos los residuos de plaguicidas. Por eso, la procedencia del cempasúchil es tan importante como su preparación higiénica.

¿El cempasúchil es comestible? Canva

¿Cómo elegir cempasúchil apto para cocinar?

Durante octubre y noviembre aumenta la venta de cempasúchil para las ofrendas, pero no todas las flores disponibles en mercados, viveros y puestos callejeros se cultivan con fines alimentarios.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural documentó el trabajo de productores de Xochimilco que cultivan flores comestibles bajo condiciones destinadas al consumo humano, con atención a la ausencia de pesticidas y abonos químicos, así como a la calidad del agua utilizada.

Este ejemplo permite entender por qué conviene preguntar por el método de cultivo antes de comprar la flor para cocinar.

Toma en cuenta estas recomendaciones:

Pregunta si la flor es apta para el consumo humano. No basta con que el vendedor la identifique como cempasúchil.

Evita las flores ornamentales de procedencia desconocida. Pueden haber recibido tratamientos que no son seguros para los alimentos.

Revisa su estado físico. Descarta pétalos con moho, manchas sospechosas o deterioro.

No te guíes solo por el color. Una flor brillante y fresca no necesariamente está libre de residuos químicos.

No reutilices las flores de las ofrendas. Si estuvieron expuestas al humo, al polvo, a la manipulación o a condiciones de higiene desconocidas, es preferible no incorporarlas a los alimentos.

También es importante identificar correctamente la planta. El nombre común no siempre permite distinguir entre variedades o especies, por lo que, ante cualquier duda, es mejor no consumirla.

¿El cempasúchil es comestible? Canva

¿Cómo aprovechar el cempasúchil sin poner en riesgo tu salud?

El cempasúchil tiene un valor cultural que va más allá de sus colores y su aroma. Su presencia en las ofrendas forma parte de una tradición mexicana que también se refleja en la gastronomía y en el trabajo de quienes cultivan flores comestibles.

Para aprovecharlo en la cocina, la recomendación principal es adquirir flores cuya procedencia y método de cultivo garanticen su aptitud para el consumo humano. Después, es necesario seleccionar los pétalos, lavarlos cuidadosamente y seguir las indicaciones de higiene recomendadas para los alimentos.

¿El cempasúchil es comestible? Canva

Si nunca has probado esta flor, comienza con una cantidad pequeña. Las flores comestibles pueden provocar reacciones alérgicas o sensibilidades en algunas personas, por lo que conviene suspender su consumo si aparecen molestias.

Por último, no hay que confundir su uso tradicional con una garantía de beneficios medicinales. Aunque el cempasúchil contiene pigmentos naturales, como los carotenoides, su presencia en la flor no significa que comerla prevenga o cure enfermedades.

Llevar el cempasúchil a la mesa puede ser una forma de explorar la diversidad de la cocina mexicana durante el Día de Muertos. La clave está en elegir una flor adecuada, prepararla con higiene y disfrutarla como un ingrediente más de la temporada.