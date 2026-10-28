Cómo recrear el Black Cat Frappuccino estilo Starbucks en casa: la receta viral de Halloween

Aprende cómo recrear el Black Cat Frappuccino estilo Starbucks en casa; sigue el paso a paso de la receta viral de Halloween y forma parte del fenómeno aunque no haya llegado a México.

La cafetería de la sirena lanzó una bebida inspirada en el gato Salem de la serie de televisión Sabrina, la bruja adolescente. Y aunque todavía no tenemos confirmación de que la colección llegue a nuestro país, la buena noticia es que replicar el frappuccino basado en uno de los gatos más famosos del entretenimiento sí es posible.

Diseñada para capturar la esencia misteriosa y elegante del gato negro, esta propuesta ha cautivado a miles de usuarios en redes sociales gracias a su estética gótica y su perfil de sabor intenso a pastel de chocolate.

Adentrarse en la elaboración del Black Cat Frappuccino es una oportunidad para explorar la versatilidad del cacao en bebidas frías. Recrea la receta con todo el estilo de Starbucks y logra un resultado con calidad profesional.

Black Cat Frappuccino ChatGPT

Receta de Black Cat Frappuccino estilo Starbucks

Ingredientes:

Para la base del frappuccino:

¾ de taza de leche entera fría

1 ½ tazas de hielo en cubos (preferentemente pequeños o fragmentados para facilitar el triturado)

1 cucharada sopera de cacao en polvo procesado

1 cucharadita de cacao negro en polvo

2 cucharadas soperas de jarabe de chocolate

1 cucharadita de jarabe de vainilla

1/16 de cucharadita de goma xantana (opcional)

1 pizca de sal fina

Para el montaje:

½ taza de nata montada o crema batida dulce

30 g de chocolate negro para fundir (50% a 70% cacao)

Jarabe de mocha extra para decorar el vaso o la superficie

Preparación:

Funde los 30 gramos de chocolate negro en el microondas en intervalos de 15 segundos o a baño María. Una vez fluido, colócalo en una manga pastelera pequeña o una bolsa de plástico con la punta cortada. Sobre una hoja de papel vegetal o encerado, dibuja dos triángulos sólidos que simulen las orejas de un gato. Lleva la bandeja al congelador durante 10 minutos para que el chocolate solidifique por completo. En el vaso de la licuadora, vierte 2 cucharadas de la leche fría medida. Añade el cacao en polvo, el cacao negro, la sal y la goma xantana (si se utiliza). Mezcla brevemente con una cuchara o licúa a velocidad baja durante 5 segundos hasta formar una pasta homogénea sin grumos de cacao seco. Agrega el resto de la leche entera, el jarabe de chocolate y el jarabe de vainilla a la licuadora. Mezcla a velocidad media durante 5 segundos. Incorpora la taza y media de hielo; licúa a alta velocidad en ciclos intermitentes de 20 a 30 segundos hasta que la mezcla adquiera una consistencia espesa, cremosa y sin trozos grandes de hielo. Vierte la mezcla helada de chocolate en un vaso alto transparente, dejando aproximadamente dos centímetros libres en la parte superior. Corona la bebida con un copete generoso de crema batida en espiral. Retira las orejas de chocolate del congelador y colócalas cuidadosamente sobre los costados del copete de crema para que sobresalgan como las orejas del gato. Finaliza el Black Cat Frappuccino con un hilo decorativo de jarabe de chocolate si lo deseas.

Receta de Black Cat Frappuccino estilo Starbucks Starbucks

Opciones extra para el Black Cat Frappuccino:

Versión vegana: Leche de avena barista o de almendra; incluye jarabe de chocolate vegano y crema batida a base de coco o soya.

Leche de avena barista o de almendra; incluye jarabe de chocolate vegano y crema batida a base de coco o soya. Versión keto: Leche de almendra no endulzada + crema para batir; utiliza eritritol o alulosa con extracto de vainilla y crema batida sin azúcar y chocolate 85%.

Versión con proteína: Leche descremada o bebida vegetal, 1 cucharada de proteína aislada sabor chocolate; incluye crema ligera o yogur griego batido.

Receta de Black Cat Frappuccino estilo Starbucks Starbucks

El fenómeno del Black Cat Frappuccino ha transformado el menú de Halloween de Starbucks en un acontecimiento viral dentro del panorama gastronómico global. ¡Prepárala en casa!