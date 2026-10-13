Producción de la flor de cempasúchil subió 9 veces en la CDMX

Casi 10 millones de plantas de cempásuchil es la producción para 2026 de los 596 productores de Tláhuac y Xochimilco, informó este lunes la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema).

La producción de cempasúchil ha crecido notablemente en los últimos años: mientras que en 2019 se cultivaron poco más de un millón de plantas, en 2026 se alcanzaron casi 10 millones, cerca de nueve veces más”, indicó la dependencia en un comunicado.

Los barrios de Tláhuac, Xochimilco y los pueblos de San Luis Tlaxialtemalco, San Gregorio Atlapulco, Santiago Tepalcatlalpan y Santiago Tulyehualco son las principales zonas de cultivo.

La ciudadanía puede adquirir esta flor directamente en los mercados de plantas y flores Madreselva, Palacio de la Flor, Campo 7, Cuemanco, Cuemanquito y Acuexcomatl.

Los barrios de Tláhuac, Xochimilco y los pueblos de San Luis Tlaxialtemalco, San Gregorio Atlapulco, Santiago Tepalcatlalpan y Santiago Tulyehualco son las principales zonas de cultivo. Especial Sedema

La compra directa de lo que se cultiva en la zona, sin intermediarios, permite que los ingresos lleguen directo a sus hogares fortaleciendo su economía local”, señaló.

Venta de cempasúchil en Paseo de la Reforma

Del 16 de octubre al 2 de noviembre habrá venta de cempasúchil en Paseo de la Reforma, en un horario de 8 a 16 horas.

Excélsior publicó este lunes que los productores ya tienen lista sus plantas, aunque enfrentan la competencia de flores plásticas y naturales provenientes de China.

Por lo que hicieron un llamado a los capitalinos a adquirir flores naturales producidas en el Suelo de Conservación de la Ciudad de México.

*mcam