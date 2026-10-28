Receta de tiramisú con pan de muerto: la fusión perfecta de dos tradiciones

La temporada de Día de Muertos invita a disfrutar de los sabores más entrañables de la repostería tradicional. Una de las formas más originales y exquisitas de aprovechar este pan es fusionarlo con el clásico postre italiano: el tiramisú.

La sutil esencia a flor de azahar y naranja del pan de muerto combina de manera extraordinaria con la intensidad del café y la suavidad aterciopelada del queso mascarpone, dando como resultado un postre elegante, reconfortante y sin necesidad de encender el horno.

Receta de tiramisú con pan de muerto Canva

¿Cuáles son los ingredientes para hacer tiramisú de pan de muerto?

Para preparar este postre en un refractario mediano (aproximadamente 6 a 8 porciones), reúne los siguientes ingredientes:

Base:

2 a 3 piezas de pan de muerto individuales (preferentemente de 1 o 2 días anteriores, cortados en rebanadas de 1.5 cm).

Para el remojo de café:

1 ½ tazas de café espresso o café negro bien cargado, a temperatura ambiente.

o café negro bien cargado, a temperatura ambiente. 2 a 3 cucharadas de licor de café, amaretto o ron oscuro (opcional).

1 cucharadita de extracto de vainilla.

Para la crema:

400 g de queso mascarpone (o queso crema suave a temperatura ambiente).

1 taza de crema para batir bien fría (con al menos 35% de materia grasa).

¾ de taza de azúcar glas tamizada.

1 cucharadita de ralladura fina de naranja (para realzar el aroma cítrico).

Para la decoración:

3 a 4 cucharadas de cacao amargo en polvo de buena calidad.

Una pizca de canela molida (opcional).

Receta de tiramisú con pan de muerto Canva

¿Cómo hacer tiramisú con pan de muerto paso a paso?

Elaborar la crema: En un tazón frío, bate la crema para batir hasta que empiece a tomar consistencia. En un recipiente aparte, suaviza el queso mascarpone junto con el azúcar glas y la ralladura de naranja hasta obtener una textura tersa y homogénea. Incorpora la crema batida al queso con movimientos envolventes para conservar el aire y la ligereza. Aromatizar el café: En un plato hondo o tazón amplio, mezcla el café cargado con el licor elegido y el extracto de vainilla. Remojar la base: Pasa rápidamente las rebanadas de pan de muerto por la infusión de café. Evita dejarlas demasiado tiempo sumergidas para que no pierdan estructura. Armar las capas: Coloca una primera capa compacta de rebanadas de pan en el fondo del refractario o copas individuales. Vierte encima la mitad de la crema de mascarpone y extiéndela de manera uniforme. Repetir y refrigerar: Añade una segunda capa de pan remojado y cubre con el resto de la crema. Alisa la superficie, cubre con plástico adherente y lleva al refrigerador por un mínimo de 4 a 6 horas (preferiblemente durante toda la noche). Decorar: Justo antes de servir, espolvorea generosamente el cacao amargo en polvo a través de un colador fino sobre toda la superficie.

Receta de tiramisú con pan de muerto Canva

¿Qué consejos mejoran el sabor del tiramisú de pan de muerto?

Usa pan ligeramente asentado: El pan de muerto de uno o dos días absorbe el líquido de forma mucho más homogénea sin desmoronarse.

El pan de muerto de uno o dos días absorbe el líquido de forma mucho más homogénea sin desmoronarse. Equilibra el azúcar: Si el pan contiene azúcar exterior en abundancia, puedes retirar un poco de los granos superficiales o reducir una cucharada del azúcar glas de la crema.

Si el pan contiene azúcar exterior en abundancia, puedes retirar un poco de los granos superficiales o reducir una cucharada del azúcar glas de la crema. Controla la temperatura del café: Nunca utilices café caliente para el remojo, ya que derretiría la grasa del mascarpone y arruinaría la consistencia.

Receta de tiramisú con pan de muerto Canva

¿Cuánto tiempo dura el tiramisú casero en el refrigerador?

Este postre se conserva en óptimas condiciones de 3 a 4 días dentro del refrigerador, debidamente tapado para evitar que absorba olores externos. De hecho, su sabor se vuelve más profundo y equilibrado al segundo día, cuando el pan ha integrado plenamente las notas del café y la crema.

Reinventar los clásicos de nuestra gastronomía es una forma entrañable de mantener viva la memoria y celebrar nuestras tradiciones con un toque contemporáneo.

Este tiramisú con pan de muerto demuestra que la calidez del hogar y la alta repostería pueden convivir en una misma mesa, convirtiendo cualquier sobremesa de otoño en una experiencia inolvidable.

Anímate a prepararlo, compártelo con quienes más quieres y dale una nueva y deliciosa vida a este ícono de nuestra temporada.