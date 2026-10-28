Esponjoso bagels estilo New York, para rellenos dulces y salados
Aprende a preparar bagels estilo New York, con corteza dorada y miga suave, ideales para rellenos dulces y salados.
El pan en el desayuno siempre se agradece. Ya sea en forma de sándwich, pan tostado con algún topping o pan dulce, nunca puede faltar. Si siempre comes lo mismo, sigue esta receta para preparar bagels esponjosos al estilo New York.
Similares a una dona, pero con una corteza ligeramente dorada y una miga suave de sabor neutro, los bagels son uno de los panes más representativos de la gastronomía neoyorquina. Sin embargo, su origen se asocia a las comunidades judías de Europa oriental, en especial en Polonia.
Cuando judíos europeos migraron a Estados Unidos, los panaderos trajeron sus técnicas. Nueva York, al tener muchos barrios con comunidades inmigrantes, se convirtió en uno de los principales centros de producción y consumo de bagels.
Gracias a su versatilidad, el bagel ha ganado mucha popularidad y hoy es pieza fundamental de los desayunos en esta ciudad. Aprende a prepararlos con la receta clásica y disfrútalos recién horneados, tostados o rellenos con lo que más te guste.
¿Cómo hacer bagels en casa?
Ingredientes:
- 500 gramos de harina de trigo de fuerza
- 300 mililitros de agua tibia
- 7 gramos de levadura seca instantánea
- 20 gramos de azúcar
- 10 gramos de sal
- 2 litros de agua (para hervir los bagels)
- 1 cucharada de miel o azúcar (para hervir los bagels)
- 1 cucharadita de bicarbonato de sodio (para hervir los bagels)
Preparación:
- En un recipiente amplio, mezcla la harina con la levadura, el azúcar y la sal.
- Poco a poco, agrega el agua tibia y mezcla hasta obtener una masa que sea fácil de trabajar con las manos. Tip: el agua debe estar tibia, no muy caliente para no afectar la levadura.
- En una mesa limpia y ligeramente enharinada, trabaja la masa, amasándola por 10 o 15 minutos hasta que esté lisa y elástica. Es importante trabajar durante un tiempo considerable la masa, antes de añadir harina extra.
- Coloca la masa en un recipiente ligeramente engrasado y cúbrela con un trapo de cocina limpio. Déjala reposar entre 60 y 90 minutos, o hasta que aumente su volumen. Tip: coloca la masa en un lugar cálido para que se realice correctamente la fermentación.
- Divide la masa en ocho porciones del mismo tamaño. Forma bolas con cada una y hazles un agujero al centro con los dedos; estira suavemente para crear un orificio amplio para que al expandirse la masa no se cierre.
- Acomoda los bagels en una charola forrada con papel para hornear y déjalos reposar entre 15 y 20 minutos.
- En una olla amplia, calienta 2 litros de agua con la miel y el bicarbonato. Cuando el agua hierva suavemente, introduce los bagels por tandas y cuécelos entre 30 y 45 segundos por lado. Retíralos con una espumadera y deja escurrir el exceso de agua.
- Decora tus bagels usando ajonjolí, semillas de amapola, ajo deshidratado o cebolla deshidratada. La masa debe estar húmeda para que se adhiera bien.
- Acomoda los bagels en una charola cubierta con papel para hornear y lleva al horno precalentado a 220 °C.
- Hornea de 20 a 25 minutos, hasta que la superficie esté dorada. Saca del horno, deja reposar por 5 minutos y pásalos a una rejilla para que se enfríen por completo. Tip: si vas a abrirlos para rellenarlos, espera a que estén totalmente fríos o la miga se aplastará.
El secreto para unos bagels perfectos es el paso donde se hierven. Esto ayuda a formar su superficie característica y textura masticable; eso sí, evita cocerlos por demasiado tiempo para que no quede muy gruesa la corteza.
Disfruta estos bagels estilo New York con tus rellenos favoritos, dulces o salados, son perfectos para el desayuno o como snack.