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Esponjoso bagels estilo New York, para rellenos dulces y salados

Aprende a preparar bagels estilo New York, con corteza dorada y miga suave, ideales para rellenos dulces y salados.

Por: Marisela Valencia

Aprende a preparar bagels, el clásico pan neoyorquino para el desayuno
Aprende a preparar bagels, el clásico pan neoyorquino para el desayunoChat GPT

El pan en el desayuno siempre se agradece. Ya sea en forma de sándwich, pan tostado con algún topping o pan dulce, nunca puede faltar. Si siempre comes lo mismo, sigue esta receta para preparar bagels esponjosos al estilo New York.

Similares a una dona, pero con una corteza ligeramente dorada y una miga suave de sabor neutro, los bagels son uno de los panes más representativos de la gastronomía neoyorquina. Sin embargo, su origen se asocia a las comunidades judías de Europa oriental, en especial en Polonia.

Cuando judíos europeos migraron a Estados Unidos, los panaderos trajeron sus técnicas. Nueva York, al tener muchos barrios con comunidades inmigrantes, se convirtió en uno de los principales centros de producción y consumo de bagels.

Gracias a su versatilidad, el bagel ha ganado mucha popularidad y hoy es pieza fundamental de los desayunos en esta ciudad. Aprende a prepararlos con la receta clásica y disfrútalos recién horneados, tostados o rellenos con lo que más te guste.

¿Cómo hacer bagels en casa?

Ingredientes:

  • 500 gramos de harina de trigo de fuerza
  • 300 mililitros de agua tibia
  • 7 gramos de levadura seca instantánea
  • 20 gramos de azúcar
  • 10 gramos de sal
  • 2 litros de agua (para hervir los bagels)
  • 1 cucharada de miel o azúcar (para hervir los bagels)
  • 1 cucharadita de bicarbonato de sodio (para hervir los bagels)

Preparación:

  1. En un recipiente amplio, mezcla la harina con la levadura, el azúcar y la sal.
  2. Poco a poco, agrega el agua tibia y mezcla hasta obtener una masa que sea fácil de trabajar con las manos. Tip: el agua debe estar tibia, no muy caliente para no afectar la levadura.
  3. En una mesa limpia y ligeramente enharinada, trabaja la masa, amasándola por 10 o 15 minutos hasta que esté lisa y elástica. Es importante trabajar durante un tiempo considerable la masa, antes de añadir harina extra.
  4. Coloca la masa en un recipiente ligeramente engrasado y cúbrela con un trapo de cocina limpio. Déjala reposar entre 60 y 90 minutos, o hasta que aumente su volumen. Tip: coloca la masa en un lugar cálido para que se realice correctamente la fermentación.
  5. Divide la masa en ocho porciones del mismo tamaño. Forma bolas con cada una y hazles un agujero al centro con los dedos; estira suavemente para crear un orificio amplio para que al expandirse la masa no se cierre.
  6. Acomoda los bagels en una charola forrada con papel para hornear y déjalos reposar entre 15 y 20 minutos.
  7. En una olla amplia, calienta 2 litros de agua con la miel y el bicarbonato. Cuando el agua hierva suavemente, introduce los bagels por tandas y cuécelos entre 30 y 45 segundos por lado. Retíralos con una espumadera y deja escurrir el exceso de agua.
  8. Decora tus bagels usando ajonjolí, semillas de amapola, ajo deshidratado o cebolla deshidratada. La masa debe estar húmeda para que se adhiera bien.
  9. Acomoda los bagels en una charola cubierta con papel para hornear y lleva al horno precalentado a 220 °C.
  10. Hornea de 20 a 25 minutos, hasta que la superficie esté dorada. Saca del horno, deja reposar por 5 minutos y pásalos a una rejilla para que se enfríen por completo. Tip: si vas a abrirlos para rellenarlos, espera a que estén totalmente fríos o la miga se aplastará.

El secreto para unos bagels perfectos es el paso donde se hierven. Esto ayuda a formar su superficie característica y textura masticable; eso sí, evita cocerlos por demasiado tiempo para que no quede muy gruesa la corteza.

Disfruta estos bagels estilo New York con tus rellenos favoritos, dulces o salados, son perfectos para el desayuno o como snack.

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