Receta Cheesecake de pistache

Uno de los postres más ricos que existen es el cheesecake, no solo por su delicioso sabor, sino también por la consistencia suave y cremosa que lo ha convertido en uno de los favoritos.

Si estás en busca de una receta de cheesecake de pistache, esta es una opción que puedes preparar en casa para disfrutar de un postre diferente, cremoso y con ese característico sabor.

Receta de cheesecake de pistache

Ingredientes

1 paquete de galletas de vainilla.

1 paquete de galletas de vainilla. 1 barra de mantequilla.

300 gramos de pistaches, mitad para la base y mitad para decorar.

Crema de leche o crema para batir.

1 barra de queso crema.

1 sobre de grenetina.

Agua.

Azúcar al gusto.

10 gramos de fécula de maíz.

Crema de pistache.

Preparación

Primero, tritura las galletas hasta obtener un polvo fino. Derrite la mantequilla y mézclala con las galletas trituradas. Añade la mitad de los pistaches y mezcla hasta obtener una preparación uniforme. Coloca esta mezcla en un molde desmontable y presiona bien para formar la base del cheesecake. Refrigera mientras preparas el relleno. Mezcla la grenetina con un poco de agua y déjala hidratar durante aproximadamente cinco minutos. En un recipiente, coloca el queso crema junto con la crema de leche o crema para batir. Agrega azúcar al gusto y la fécula de maíz. Calienta la grenetina hidratada el microondas durante unos segundos, hasta que se disuelva por completo. Incorpora la grenetina a la mezcla, la crema de pistache, algunas semillas y bate hasta que todos los ingredientes estén completamente integrados y obtengas una preparación suave. Saca del refrigerador el molde desmontable y vierte la preparación sobre la base de galletas. Refrigera durante aproximadamente 4 a 6 horas o, de preferencia, durante toda la noche.

Una vez que el cheesecake haya reposado el tiempo suficiente en refrigeración, puedes decorarlo al gusto. Una opción es calentar ligeramente la crema de pistache para colocarla sobre el postre y terminar con los pistaches que reservaste para decorar.

El resultado será un cheesecake de pistache cremoso y con mucho sabor, ideal para compartir en familia o disfrutar como un postre especial.

Receta Cheesecake de pistache Foto: Canva

¿Qué hace el pistache en el cuerpo?

Aunque esta receta contiene otros ingredientes como azúcar, mantequilla y queso crema, el pistache, considerado de manera individual como fruto seco, aporta diferentes nutrientes que pueden formar parte de una alimentación equilibrada.

De acuerdo con la dietista Julia Zumpano, de Cleveland Clinic, incluir frutos secos en la alimentación puede relacionarse con distintos beneficios para la salud, entre ellos un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Los pistaches son ricos en proteínas y contienen nutrientes y antioxidantes. Además, pueden contribuir a mantener niveles saludables de colesterol, favorecer la salud de los vasos sanguíneos y formar parte de una alimentación que ayude al control de la glucosa y al mantenimiento de un peso saludable.

Por ello, los pistaches pueden ser una opción nutritiva para incorporar en diferentes preparaciones, aunque en el caso de este cheesecake deben considerarse como parte de un postre y no como un alimento con beneficios terapéuticos.

Receta Cheesecake de pistache Foto: Canva

¿Por qué se agrieta el cheesecake?

Una de las dudas más comunes al preparar este postre es por qué puede llegar a agrietarse. Esto puede ocurrir por diferentes razones, entre ellas los cambios bruscos de temperatura durante su preparación o refrigeración.

En esta receta, la grenetina ayuda a darle mayor firmeza al cheesecake, además de contribuir a que conserve mejor su consistencia una vez que ha estado en refrigeración.

Receta Cheesecake de pistache Foto: Canva

Con estos sencillos pasos puedes preparar un cheesecake de pistache casero, cremoso y lleno de sabor, una opción perfecta para convertir este postre en uno de los favoritos de la familia.