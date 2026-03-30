Prepara capirotada de leche para Semana Santa, una versión más cremosa del postre clásico

En México, la Semana Santa no sabe igual sin un plato de capirotada. Este postre a base de pan y miel de piloncillo es un clásico de la temporada, pero, ¿sabías que no es la única forma de prepararlo? Conoce la capirotada de leche y la receta para prepararla.

De acuerdo al Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, no se tiene conocimiento del origen exacto de la capirotada, sin embargo, se asocia con la llegada de los españoles. Esta primera versión consistía en empapar diferentes alimentos, dulces y salados, con aderezos.

Con el tiempo, la capirotada evolucionó a lo que hoy conocemos, un dulce de Cuaresma. Algunos incluso aluden a que sus ingredientes tienen un simbolismo religioso.

En ese sentido, el pan sería el cuerpo de Cristo, la miel su sangre, la canela la cruz y los clavos de olor, aquellos que causaron el sufrimiento de Jesús. Asimismo, se trata de un plato de aprovechamiento, libre de carne, ideal para esta temporada.

En México, la versión más conocida es la michoacana, preparada con pan tostado o frito en manteca, bañado con miel de piloncillo, el cual se alterna con capas de pasas y queso Cotija. Otra característica, es su preparación en olla de barro forrada con tortillas de maíz.

Sin embargo, a lo largo del país varía la forma de prepararla, incorporando ingredientes como plátano macho, nueces, especias, incluso cebolla y jitomate. La versión menos conocida, es la capirotada de leche.

La capirotada de leche es tradicional de Colima, Nayarit y San Luis Potosí Canva

¿Qué es la capirotada de leche?

La capirotada de leche es una versión diferente a la clásica preparada con miel de piloncillo, pues se baña con una mezcla de leche, azúcar, canela, yema de huevo y vainilla. De esta forma combina una especie de natilla con el pan e ingredientes como pasas y almendras.

Este postre se prepara principalmente en estados como Colima, Nayarit y San Luis Potosí, con ligeras diferencias entre cada receta. Si nunca la has probado, te enseñamos a preparar capirotada de leche.

¿Cómo preparar capirotada de leche?

Preparación:

5 bolillos de uno o dos días anteriores

Aceite, el suficiente para freír el pan

1 rama de canela

1 ½ taza de leche entera

1 taza de leche evaporada

1 lata de leche condensada

4 yemas de huevo

1 cucharita de esencia de vainilla

1 taza de pasas

½ taza de almendras fileteadas

La capirotada de leche sustituye la miel de piloncillo por una crema inglesa Canva

Preparación:

Corta los bolillos en rebanadas de aproximadamente 2 centímetros de grosor. Tip: si el pan todavía está blando, deja orear las rebanadas toda una noche antes de preparar la capirotada. En una sartén, calienta un poco de aceite a fuego medio y fríe el pan hasta que esté dorado por ambos lados. Retira el pan de la sartén y escúrrelo sobre papel absorbente para retirar el exceso de grasa. Reserva. En una olla, mezcla la leche entera con la leche condensada y la leche evaporada. Agrega la canela y calienta a fuego lento. Cuando vaya a comenzar a hervir, apaga el fuego, agrega la vainilla y mezcla. Bate las yemas con un batidor de globo y agrega, poco a poco, 1 taza de la leche caliente. Esto ayuda a atemperarlas para evitar que se cuezan al añadirlas a la leche de golpe. Lleva otra vez la leche a fuego bajo e incorpora la mezcla de yemas. Mezcla constantemente hasta que espese ligeramente, como un atole. Para el armado de la capirotada de leche, acomoda una base de pan dorado y báñala con la leche. Agrega pasas, almendras y repite hasta terminar con todos los ingredientes. Deja enfriar a temperatura ambiente antes de servir. Si prefieres que cuaje bien, puedes cubrirla con aluminio y llevarla al refrigerador un par de horas. Disfruta tu capirotada de leche y cambia la clásica receta con miel de piloncillo.

¿Conocías esta versión de la capirotada? La Semana Santa es una época de reflexión y oración, pero también de comida deliciosa. Prepara esta receta y consiente a tu familia.