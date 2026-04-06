¿Cómo hacer arroz rojo perfecto? Evita que termine batido siguiendo esta guía hecha por expertos en gastronomía. Ese acompañante fiel de los moles, los chiles rellenos y las milanesas, que parece tan sencillo pero que ha hecho llorar a más de uno frente a la estufa.

Si hay un platillo que separa a los aficionados de los verdaderos maestros de la cocina diaria, es el arroz rojo. No se trata solo de echar granos al agua con tomate; se trata de una coreografía química donde el calor, el tiempo y la proporción de almidón juegan un papel crucial.

Lograr que cada grano quede íntegro, bañado en ese color carmesí vibrante y, sobre todo, con esa textura "despegadita" y esponjosa, es casi una condecoración militar en la gastronomía mexicana.

Es mucho más complicado que el arroz blanco, pues su grado de dificultad suele estar en los detalles que ignoramos: la temperatura del aceite al sofreír, la madurez de los tomates o esa ansiedad incontrolable de querer destapar la olla antes de tiempo.

De acuerdo con el Diccionario Gastronómico de Larousse, el arroz rojo es llamado también arroz a la mexicana en CDMX; si no lo tratas con respeto desde que toca el agua de lavado hasta que reposa bajo el vapor, te lo cobrará quedando "masudo" o con el temido "corazón duro".

Pero no temas, hoy vamos a desmenuzar la ciencia detrás de este ícono culinario para que nunca más tengas que esconder tu arroz bajo una montaña de frijoles para disimular su textura.

Cómo hacer arroz rojo perfecto Canva

Guía para hacer un arroz rojo perfecto

El dorado

Una vez seco, el arroz entra en contacto con el aceite (o manteca, si buscas el sabor de pueblo). El objetivo aquí es el dorado uniforme, pues cada grano debe quedar cubierto de grasa y cambiar de un blanco opaco a un color ligeramente marfil o dorado claro.

¿Por qué? Porque el calor sella la superficie del grano, lo que ayuda a que mantenga su estructura individual durante la cocción larga. Si te saltas este paso o lo haces a medias, el arroz absorberá el líquido de forma desordenada y terminará rompiéndose.

El jitomate y el caldo

La regla universal que nos han enseñado es "dos tazas de líquido por una de arroz", pero en el arroz rojo hay una variable: el jitomate. Este aporta densidad y azúcar, lo que altera la absorción.

Para un arroz rojo perfecto, la mezcla de jitomate licuado (con ajo y cebolla) debe formar parte de ese conteo de líquidos. Si usas dos tazas de agua más una taza de puré de jitomate para una taza de arroz, terminarás con una sopa.

La proporción ideal es:

1 taza de arroz

2 tazas de líquido total (donde aproximadamente 1/2 taza es el puré de tomate concentrado y 1 1/2 tazas son caldo de pollo o agua)

El control del pH también ayuda, pues unas gotas de jugo de limón durante la ebullición ayudan a que los granos se mantengan blancos por dentro y firmes por fuera, resaltando el rojo del jitomate en la superficie.

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Tips extra al preparar arroz rojo:

Desde el momento en que viertes el caldo caliente sobre el arroz frito, no lo revuelvas, ya que mientras el arroz se cocina, libera el almidón interno y rompe los granos.

Si sientes que debes moverlo para que no se pegue, es que tu fuego está demasiado alto. El fuego debe ser medio-alto hasta que rompa el hervor, y luego mínimo (casi apagándose) durante el resto del proceso.

Puedes colocar una bolsa de plástico limpia o un paño de cocina entre la olla y la tapa durante los últimos 5 minutos de cocción y, fundamentalmente, durante los 10 minutos de reposo con el fuego apagado. Esto crea un ambiente de vapor saturado que termina de inflar el grano de manera uniforme.

Para cocinar el arroz rojo, utiliza una olla de fondo pesado (como el hierro fundido esmaltado o acero inoxidable de triple capa) para que se distribuya el calor de manera uniforme, evitando los puntos calientes que suelen quemar el tomate antes de que el arroz esté listo.

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¿Cómo elevar el sabor del arroz rojo?

No utilices tomate de caja, mejor elige jitomate muy maduro, tatemado previamente si quieres un toque ahumado.

Si usas agua, tendrás un arroz limpio. Si usas caldo de pollo natural, tendrás un arroz profundo y nutritivo.

Añade chícharos, zanahorias en cubos diminutos y granos de elote. Agrégalos justo cuando viertas el líquido para que se cocinen al vapor.

Un chile verde (serrano o jalapeño) entero, solo con una pequeña incisión, aporta aroma y un calor sutil sin picar el plato.

Hacer arroz rojo perfecto es un ejercicio de disciplina y observación. Una vez que dominas la técnica del sofrito, respetas las proporciones y aprendes el arte del reposo, no habrá vuelta atrás.