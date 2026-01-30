¿Qué son los pulacles? El tamal ceremonial de Veracruz

Los pulacles (también llamados púlacles o púlacla) son tamales tradicionales del estado de Veracruz, especialmente de la zona conocida como el Totonacapan. Se preparan con masa de maíz, verduras cultivadas en la milpa y hierbas de la región, se envuelven en hojas de plátano o de maíz y se cuecen al vapor.

Su presencia en fiestas y celebraciones muestra la fuerte relación entre la comida, la cultura indígena y el trabajo del campo.

Origen de los pulacles

Los pulacles nacen principalmente en la parte norte de Veracruz, en comunidades donde la cultura totonaca sigue viva, como ocurre en Papantla y sus alrededores. En estas zonas todavía se conservan muchas recetas tradicionales que han pasado de generación en generación.

El pueblo totonaca fue una de las culturas más importantes del México antiguo. Su vida giraba alrededor de la agricultura, sobre todo del sistema de cultivo llamado milpa, donde se siembran maíz, frijol y calabaza. Su forma de ver el mundo estaba muy ligada a la naturaleza, las cosechas y las celebraciones comunitarias.

Desde tiempos antiguos, los pulacles se preparan para celebraciones importantes, como fiestas religiosas, Semana Santa, Día de Muertos, Día de Reyes y también en rituales relacionados con la siembra y la cosecha. Esto se debe a que el platillo simboliza agradecimiento por los alimentos que da la tierra.

Algunas historias de la tradición gastronómica mencionan que los pulacles eran vistos como “comida de los reyes totonacas”, lo que puede referirse a que se elaboraban para momentos especiales o ceremonias importantes dentro de la comunidad.

La forma de preparar y compartir los pulacles se ha transmitido de padres a hijos dentro de las comunidades indígenas. Con el paso del tiempo, también comenzaron a cocinarse en más hogares de la región e incluso en algunos restaurantes locales. Aunque existen variaciones según la familia o el pueblo, la base de la receta y su forma de preparación siguen siendo muy parecidas a las de antes.

¿Qué son los pulacles? Canva

Receta de pulacles

Ingredientes para 12 porciones:

Para la masa:

1 ½ kilos de masa de maíz

750 gramos de manteca de cerdo

3 cucharaditas de sal

Para el relleno:

3 cucharadas de aceite

½ taza de cebolla picada

3 dientes de ajo picados

1 taza de calabacitas en cubitos

1 taza de chayote en cubitos

300 gramos de ajonjolí tostado y molido

500 gramos de frijoles cocidos y escurridos

2 chiles jalapeños sin semillas

Un manojo de cilantro picado

Hojas de plátano suavizadas

Procedimiento:

Coloca la masa en un recipiente grande y mézclala con la manteca y la sal. Amasa hasta que se sienta suave y esponjosa. Calienta el aceite en una olla o sartén. Sofríe la cebolla y el ajo hasta que se vean transparentes. Agrega las calabacitas y los chayotes, y cocina hasta que estén blandos. Incorpora el ajonjolí molido y los frijoles cocidos. Mezcla con cuidado y cocina unos minutos más para que se integren los sabores. Si deseas que piquen un poco, agrega el chile picado. Añade también el cilantro y mezcla. Retira del fuego. Toma una hoja, coloca una porción de masa extendida y agrega en el centro una cucharada del relleno. Dobla la hoja para cerrar el tamal. Coloca los pulacles en una vaporera y cocina al vapor durante aproximadamente 1 hora y 15 minutos, hasta que la masa esté firme.

¿Qué ingredientes llevan los pulacles?

Los pulacles se elaboran con masa de maíz preparada para tamales, mezclada con manteca de cerdo o vegetal y sal, lo que le da suavidad y sabor a la masa. El relleno se hace principalmente con verduras que forman parte de la milpa, como calabaza y chayote, además de frijoles cocidos, cilantro y semillas como el ajonjolí.

Estos ingredientes muestran cómo la cocina tradicional aprovecha lo que se cultiva localmente. Las verduras del relleno se sazonan con una mezcla que puede llevar jitomate, semillas molidas (como pepita o ajonjolí), chiles y caldo de frijol. El sabor puede variar según la comunidad o la familia que prepare el platillo.

Estas diferencias en la sazón son parte de la riqueza de la cocina regional veracruzana, donde cada lugar tiene su propio toque. Los pulacles se envuelven en hojas de plátano, lo cual ayuda a que mantengan su forma y además les da un aroma especial durante la cocción.

Se cuecen al vapor, como la mayoría de los tamales en México. Este método permite que la masa se cocine bien sin resecarse y que el relleno conserve su jugo.

¿Qué son los pulacles? Canva

Los pulacles son una muestra clara de la cocina tradicional del Totonacapan, donde los alimentos no solo nutren, sino que también representan la relación entre las personas y la tierra. Preparar pulacles en fechas como Semana Santa, Día de Muertos o día de Reyes es una forma de mantener vivas las tradiciones y de recordar a las generaciones anteriores que compartieron estas recetas.

Los pulacles son mucho más que un simple tamal. Son un platillo que guarda historia, tradición y un fuerte vínculo con la cultura del Totonacapan. Probar pulacles es también acercarse a una forma de vida que valora la tierra, la comunidad y las costumbres heredadas.