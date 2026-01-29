¿Cómo saber si un tamal ya está listo? Evita que queden crudos

Puedes hacer la masa más esponjosa, pero si no se cocina correctamente, terminarás con tamales crudos, la peor pesadilla de un cocinero. Para evitarlo, pero también cuidar que no se resequen demasiado, te decimos cómo saber si un tamal está listo.

Los tamales son como el arroz, un platillo que requiere mucha precisión al prepararlo. El batido de la manteca y la masa, es fundamental para que queden esponjosos; el caldo debe agregarse en la proporción exacta para que no queden secos ni aguados.

Y después viene la cocción. Sabemos que lo ideal es cocinarlos en la vaporera, pero no todos ubicamos la temperatura exacta, el tiempo y, mucho menos, cómo revisar los tamales para confirmar que están bien cocidos.

Para colmo, existen muchos mitos sobre el porqué los tamales no quedan bien: hacerlos con prisa, tristes o enojados; que los cocine una mujer embarazada; que no les “eches la bendición”, incluso, estar echando chisme cerca de la olla.

Sin embargo, pese a que estas creencias están muy arraigadas, existen otras razones más técnicas por las que los tamales no se cuecen correctamente. Te las compartimos y te ayudamos a identificar si los tamales ya están cocidos.

Aunque respetes el tiempo de cocción de la receta, los tamales pueden quedar crudos Canva

¿Por qué los tamales quedan crudos?

La masa está mal hidratada

La masa para tamales debe tener buen equilibrio entre humedad y grasa. Si queda demasiado seca, el vapor no penetra correctamente y el interior permanece crudo, aun cuando el exterior parezca firme.

Falta de vapor constante durante la cocción

Los tamales se cuecen con el vapor que genera el agua. Por lo tanto, si esta se termina antes de tiempo o si el fuego está muy bajo y no deja hervir el agua, la cocción quedará incompleta.

La recomendación es vigilar que el agua no se termine y mantener un hervor suave, pero constante. De acabarse el agua, agrega más, pero caliente. Colocar una moneda en la rejilla de la vaporera, ayudará a saber si el hervor se mantiene, pues esta se estará moviendo y haciendo ruido.

Tiempo insuficiente de cocción

Un error común es sacar o apagar los tamales antes de lo necesario. Los tiempos que marcan las recetas, son estimados, pero el final de tu tamal, el tipo de hoja que uses y cuántos tamales hayas metido.

En promedio, se habla de entre una hora y hora y media, pero, en ocasiones, pueden tardar hasta dos horas.

Exceso de relleno

Cuando rellenas mucho el tamal, la masa queda comprimida y el calor no circula de manera adecuada. Esto provoca que el centro quede crudo, especialmente en tamales grandes o muy apretados.

Rellenar en exceso los tamales evita que se cocinen parejo Canva

¿Cómo revisar un tamal para saber si está listo?

Pasado el tiempo de cocción recomendado en la receta, apaga el fuego y deja reposar los tamales, sin destaparlos, por 10 minutos. Esto ayudará a que el tamal se asiente y se vuelva más firme. Después del reposo, saca un tamal y ábrelo con cuidado. Revisa si la hoja se despega fácilmente de la masa. Este es el principal indicador de que el tamal está cocido. En cambio, si la masa luce húmeda o pegada a la hoja, le falta cocción. Observa la textura de la masa, esta debe lucir firme, de un tono mate y esponjosa, no pastosa ni chiclosa. También revisa el aroma, debe oler a maíz cocido. Por último, puedes aplicar el truco del palillo. Inserta un palillo de madera al centro del tamal. Si sale limpio, sin masa muy pegada, están cocidos. Eso sí, este truco no es el más efectivo, debe complementarse con la prueba de la hoja.

La recomendación es nunca revisar los tamales inmediatamente después de apagar el fuego. Ya que la masa está caliente, puede dar la apariencia de cruda, lo que llevará a cocerla más tiempo, con riesgo de secarla.

Si seguiste todos los pasos, pero el tamal está crudo, regrésalo a la olla, revisa que quede agua, tapa y prende nuevamente el fuego. En cuanto comience a hervir, toma el tiempo y cocina por 15 minutos más. Repite el procedimiento para revisar que estén cocidos.

Si la masa se desprende fácil de la hoja, el tamal está listo Canva

¿Qué hacer si los tamales siguen crudos después de mucho tiempo?

Si tus tamales llevan dos horas en el fuego y no terminan de cocerse, existen puntos que debes revisar antes de tirarlos. Lo más importante es revisar que la vaporera siga teniendo suficiente agua.

Cuando el agua se termina o está muy baja, no se genera vapor para cocer los tamales. En este caso, pon a calentar agua y agrégala a la vaporera, sin que toque los tamales, de lo contrario, podría entrarles agua y arruinar la masa.

Lo siguiente es revisar el fuego. Los tamales no deben cocinarse a fuego alto, pero tampoco muy alto, de lo contrario, el agua no hervirá y no se formará vapor. Revisa que tengas la estufa a fuego medio para asegurar un hervor constante.

El tercer punto a revisar es el espacio de los tamales. Lo ideal, cuando los acomodamos, es que no queden muy apretados, pues no permiten que el aire circule. Sepáralos ligeramente y, si es necesario, pon otra vaporera para dividirlos.

Si vas a hacer este paso, el agua debe estar caliente al introducir los tamales en la segunda olla, para no detener la cocción.

Finalmente, se recomienda cubrir los tamales con hojas de tamal o un plástico para que el vapor no se escape. Después, se coloca la tapa, la cual debe cerrar perfectamente la olla.

Una vez que hayas corregido estos puntos, deja los tamales de 15 a 30 minutos más en el fuego, sin destaparlos. El tiempo dependerá del tamaño, los grandes o de hoja de plátano, necesitan más tiempo que los pequeños.

Recuerda dejarlos reposar después de apagar el fuego, por 10 o 15 minutos, antes de revisar que se hayan cocido correctamente.

Con estos consejos, ya puedes saber si un tamal está listo o sigue crudo. Toma nota y aplícalos cada que hagas tamales, así evitas enfermar por comer un tamal mal cocinado.