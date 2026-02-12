Lugares para conocer Guanajuato, que no son San Miguel de Allende

Guanajuato es uno de los estados de la república mexicana con mayor antigüedad en historia y tradiciones, es conocido por las particularidades que ofrece cada uno de sus municipios. La fama de León por sus productos de piel, las fresas en Irapuato, la arquitectura de San Miguel de Allende y más.

Hay lugares para conocer Guanajuato que ofrecen mucho más que historia, cultura, tradiciones, gastronomía y la calidez de sus habitantes. Si vives en la CDMX o sus alrededores, hay municipios de Guanajuato que están a un par de horas y te ofrecen todo un paraíso para disfrutar con amigos, familia o en pareja.

Lugares que debes conocer de Guanajuato

¿Qué hacer en Tarimoro?

El nombre Tarimoro tiene origen purépecha y se interpreta como “lugar de sauces”, debido a la presencia de estos árboles cerca de corrientes de agua en la zona. La fundación oficial ocurrió el 5 de diciembre de 1563, impulsada por Don Lucas de San Juan, con autorización virreinal.

Desde sus inicios, el municipio se desarrolló como una comunidad agrícola, característica del Bajío. Con el tiempo destacó la producción de granos y cultivos como el cacahuate. Entre los muchos lugares que puedes visitar y disfrutar están:

Parroquia de San Miguel Arcángel, ubicada en el centro del municipio, punto principal de reunión religiosa y social.

Parque Tlalixcoya, área natural ubicada entre Tarimoro y Apaseo el Alto, ideal para convivencias y caminatas.

La Presa del Cubo, la cascada de Tarimoro o el parque ecológico “El Galán”; que permiten disfrutar del paisaje. En algunos puedes hacer carnes asadas, acampar y disfrutar de una fogata en la noche en familia.

Fiestas en honor a San Miguel Arcángel, celebradas en septiembre con actividades culturales y recreativas.

La cocina local está basada en productos del campo. Entre los platillos más representativos se encuentran el pozole de garbanzo, enchiladas y dulces de camote o mazapán de cacahuate. Gracias a su abundancia en cacahuate, se pueden encontrar todo tipo de preparaciones con este ingrediente, tales como:

Salsas

Tamales

Agua fresca

Licores

Pan

Postres

Nieves y helados

Y más.

Tarimoro se localiza en la zona sureste del estado de Guanajuato. Colinda con Celaya al norte, Jerécuaro al este, Acámbaro al sur, Salvatierra al oeste y Cortazar al noroeste.

Puedes llegar por carretera desde Celaya, se toma la vía estatal rumbo al sureste, con un trayecto aproximado de media hora a 40 minutos. Desde Guanajuato capital o León, el camino más común es por la autopista 45 hasta Celaya y después la carretera estatal hacia Tarimoro.

Lugares para conocer Guanajuato Cocina Delirante

¿Qué hacer en Salvatierra?

Salvatierra fue una de las primeras ciudades importantes en la región durante el periodo colonial. En 1644 recibió el título de ciudad, siendo la primera del actual territorio guanajuatense en obtenerlo.

En sus inicios fue conocida como San Andrés Chochones. Su traza urbana y sus construcciones reflejan la influencia española del siglo XVII. Desde 2012 forma parte del programa Pueblos Mágicos, reconocimiento otorgado por su valor histórico y cultural.

El municipio conserva un importante patrimonio arquitectónico:

Plaza de la Constitución, espacio central de convivencia.

Templo y Convento de las Capuchinas, complejo religioso con valor histórico.

Parroquia de Nuestra Señora de la Luz, edificio emblemático del centro histórico.

Eco Parque El Sabinal, área natural junto al río Lerma.

Puente de Batanes, estructura histórica sobre el río.

La cocina de Salvatierra incluye gorditas, carnitas, tamales y enchiladas mineras. En sus mercados también se pueden encontrar dulces tradicionales como buñuelos y cacahuates garapiñados.

En el día a día hay preparaciones que conforman la gastronomía de la zona; como las gorditas de migajas, las largas, el atole de maíz, guisos como el chile negro o el chile capón y sus tortillas hechas a mano, más gruesas y flexibles.

También hay algunos viñedos en la región, que han incursionado en la elaboración de vinos artesanales en el estado. Gracias al clima y tierra que ofrecen los suelos de la zona.

Salvatierra se encuentra en el Valle de Guatzindeo, al sur del estado de Guanajuato, atravesado por el río Lerma. Limita al norte con Tarimoro, al sur con Acámbaro y el estado de Michoacán, al oeste con Yuriria y al noroeste con Jaral del Progreso. Para llegar en automóvil, desde Celaya o León se toma la carretera federal 51 hacia el sur.

Lugares para conocer Guanajuato Cocina Delirante

¿Qué hacer en Acámbaro?

Antes de la llegada de los españoles, la región estuvo habitada por la cultura Chupícuaro, reconocida por su cerámica y desarrollo en el periodo prehispánico entre 500 a.C. y 100 d.C. El 19 de septiembre de 1526 fue fundada como San Francisco de Acámbaro, convirtiéndose en uno de los primeros asentamientos coloniales de la región.

Entre sus puntos de interés destacan:

Acueducto colonial, una de las obras hidráulicas antiguas más representativas del municipio.

Templo y convento de San Francisco de Asís, ejemplo de arquitectura religiosa colonial.

Museo del Ferrocarril José Cardoso Téllez, ubicado en la antigua estación ferroviaria y donde se exhibe la locomotora “La Fidelita”.

Museo Dr. Luis Mota Maciel, con piezas arqueológicas y objetos históricos.

Áreas naturales como El Zapotito, para actividades recreativas.

El templo de las cruces, un lugar que recrea la arquitectura del Taj Mahal y por eso se ha popularizado.

Acámbaro es reconocido por su pan tradicional, incluyendo variedades como pan de agua y acambaritas. En todo el país el pan de Acámbaro es el único que posee un reconocimiento con protección geográfica. Una de sus celebraciones más conocidas es la “Lluvia de Pan”, realizada en julio en honor a la Virgen del Refugio, donde se lanzan piezas de pan como parte de la festividad.

Acámbaro está situado en el sureste del estado de Guanajuato. Se localiza aproximadamente a 71 kilómetros de Celaya por la carretera estatal 51, conectada con la autopista 45.

Más allá de San Miguel de Allende, el estado de Guanajuato cuenta con municipios que conservan historia, tradiciones y espacios naturales que vale la pena visitar. Tarimoro destaca por su ambiente rural; Salvatierra por su arquitectura colonial y reconocimiento como Pueblo Mágico; y Acámbaro por su legado histórico y su tradición panadera. Estos destinos ofrecen alternativas culturales y turísticas en el corazón del Bajío mexicano.