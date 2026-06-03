¡Sigue la ruta del glaseado! Donas gratis por el Día de la Dona 2026

¡Checa todas las promociones por el Día de la Dona 2026 en CDMX! No te pierdas la ruta gastronómica y disfruta de donas gratis en diversos puntos, así como de precios accesibles, ofertones y, sobre todo, ¡muchas donitas!

Con su característica silueta circular, su masa esponjosa que se deshace al primer bocado y un abanico casi infinito de coberturas, este panecillo se ha ganado un lugar de honor en el corazón culinario de los habitantes de la Ciudad de México.

Ya sea para acompañar el café de la mañana en la oficina, endulzar una tarde lluviosa o compartir un momento especial con amigos, las donas son sinónimo de confort, alegría y sabor.

Durante el Día de la Dona, las restricciones y las dietas tradicionales se pausan de forma voluntaria para abrir paso a un verdadero maratón de sabor, donde las marcas más famosas y las panaderías independientes se disputan la atención de los comensales con sus ofertas.

Promociones por el Día de la Dona 2026, Canva

¿Cuándo es el Día de la Dona 2026?

¡Prepara tu estómago! El Día de la Dona 2026 se celebrará en México (y CDMX) el próximo viernes 5 de junio.

Recuerda que el Día de la Dona es una celebración cuyo origen se remonta al año 1938 en la ciudad de Chicago, Estados Unidos.

Fue durante esa época de entreguerras cuando la organización benéfica internacional conocida como el Ejército de Salvación tomó la iniciativa de institucionalizar el primer viernes de junio como una fecha oficial de agradecimiento.

El objetivo principal de este decreto era rendir un homenaje público y sincero a un valiente grupo de mujeres voluntarias que pasaron a la historia bajo el entrañable sobrenombre de las "Donut Lassies" (las chicas de las donas).

Estas jóvenes voluntarias tomaron la decisión de viajar directamente hacia las líneas del frente de batalla en Europa durante el desarrollo de la Primera Mundial; con recursos limitados y herramientas rústicas, las "Donut Lassies" comenzaron a preparar y freír miles de donas caseras utilizando cascos de soldados como recipientes para el aceite caliente.

Promociones por el Día de la Dona 2026, Canva

¿Cuáles serán las promociones por el Día de la Dona 2026 en CDMX?

Krispy Kreme

La famosa cadena estadounidense ha decidido botar la casa por la ventana para la edición de este 2026, con la campaña “FOMOT” (Fear Of Missing Your Donut). Este año, regalarán su dona glaseada original durante todo el día (5 de junio), hasta agotar existencias.

Además, durante todo el fin de semana, las donas costarán 21 pesos. Y prepárate para sus activaciones y dinámicas en sucursales.

Starbucks

El Día de la Dona en Starbucks viene con la promoción de: en la compra de una bebida tamaño Grande (400 ml) o Venti (500 ml), recibirás de forma completamente gratuita una dona estilo old fashioned cubierta de chocolate amargo para acompañar tu bebida. Esta oferta estará activa en todas las sucursales de la CDMX hasta agotar las existencias.

Promociones por el Día de la Dona 2026 Canva

El Globo

Todavía no anuncian cuál será la promoción en sucursales, pero parece que se tratará de “algo grande”. Recordemos que el año pasado pusieron a solo 19 pesos cada donita.

Vips

Del 5 al 7 de junio, la caja de 6 donas estará a 89 pesos en todas sus sucursales, ideales para llevar a casa y disfrutar en el desayuno del sábado o domingo. ¡No te las pierdas!

Ajusta bien tu itinerario del día, lánzate temprano y déjate envolver por la magia del Día de la Dona. ¡Buen provecho!