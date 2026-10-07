Prepara un sándwich de pera y queso para el otoño

Durante el otoño e invierno, lo que se antojan son comidas reconfortantes y calientitas, incluso en el desayuno. Cambia los huevitos por un plato gourmet con este sándwich de pera, queso y tocino, muy fácil de hacer y delicioso.

La calabaza y la mandarina no son los únicos frutos de la temporada, también abundan las manzanas y las peras. Dada la amplia variedad de estas últimas, algunas se recolectan en agosto y otras más durante septiembre y octubre.

Una de las variedades más comunes durante esta época es la Bosc, que se identifica por su piel café y forma alargada, además de una pulpa firme que la vuelve perfecta para preparaciones calientes, así no se deshace fácilmente.

Pero, ¿sabías que la pera no solo sirve para preparar postres? De hecho, combina bien con ingredientes salados y grasos, como el queso y el tocino; la prueba es este sencillo sándwich de pera, queso y tocino que puedes preparar para el desayuno.

La pera es una fruta común en el otoño, que combina bien en platos dulces y salados Canva

¿Cómo hacer sándwich de pera y queso?

Ingredientes:

4 rebanadas de pan de masa madre o de caja grueso

1 pera Bosc u otra firme, cortada en rebanadas delgadas

6 rebanadas de tocino

100 gramos de queso Brie

1 cucharada de mantequilla

1 taza de arúgula

1 cucharadita de mostaza Dijon, opcional

Preparación:

Calienta una sartén a temperatura media y fríe las rebanadas de tocino hasta que estén doradas y crujientes. Retíralas del fuego y escurre el exceso de grasa sobre papel absorbente. Unta cada rebanada de pan con mantequilla por un lado y con mostaza por el otro. Si no te gusta la mostaza, puedes usar mayonesa chipotle u otro aderezo. Arma el sándwich colocando el lado de la mostaza hacia el interior, después acomoda una capa de queso rebanado, algunas rebanadas de pera, el tocino y media taza de arúgula. Tapa con la otra rebanada, también con la mostaza hacia abajo. Calienta una sartén a fuego medio-bajo y cocina el sándwich hasta que esté dorado por ambos lados. Cuida la temperatura, para evitar que el pan se queme sin que el queso quede cremoso. Retira el sándwich de pera y queso del fuego, deja reposar por un minuto y sirve caliente, acompañado de ensalada o más fruta.

En esta receta recomendamos queso brie, por la textura cremosa y sabor suave que combinan muy bien con la pera, pero no es el único queso que va bien con esta fruta.

La pera va bien con una gran variedad de quesos Canva

¿Qué queso combina mejor con la pera?

Queso azul: sin importar el tipo que elijas, sus sabores intensos y ligeramente picantes contrastan con el dulzor de la pera , esto lo hace una opción ideal para un sándwich con sabores más pronunciados.

, esto lo hace una opción ideal para un sándwich con sabores más pronunciados. Gouda: su sabor ligeramente dulce y su textura firme crean un buen equilibrio con esta fruta. Un Gouda madurado puede aportar notas más profundas sin ser abrumador.

Cheddar: tiene un perfil más salado y ligeramente ácido que crea un contraste marcado con la pera. Para sabores más intensos, prueba un Cheddar maduro.

Camembert: al igual que el Brie, tiene una textura cremosa y un sabor delicado, lo que ayuda a que la pera sea protagonista y va bien si se añaden otros ingredientes como tocino o jamón serrano.

Gruyère: gracias a su sabor con notas de nuez y su buena capacidad para fundirse es una buena opción para un sándwich caliente y combina bien con las frutas dulces.

Manchego: sus notas lácteas, ligeramente saladas y con matices de frutos secos complementan el dulzor de la pera. Ojo, hablamos del queso español, no de la versión popular en México, con mayor capacidad de fundirse.

Queso de cabra: tiene una acidez que ayuda a equilibrar el dulzor de la fruta. Su textura cremosa también funciona muy bien con pera fresca, incluso sin calentar.

El otoño es una buena oportunidad para probar nuevas recetas, incluyendo los ingredientes de temporada. Prepara este sándwich de pera con queso y tocino para desayunar y sorpréndete con la combinación.