Un incendio registrado en el noveno piso de un edificio ubicado en la colonia Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez, movilizó este domingo a cuerpos de emergencia, quienes evacuaron a alrededor de 250 personas para evitar riesgos ante la propagación del fuego.

El siniestro fue reportado aproximadamente a las 12:20 horas sobre la calle Jaca, en su cruce con avenida Popocatépetl, donde personal de Protección Civil acudió para coordinar las labores de evacuación de los ocupantes del inmueble.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México desplegó unidades en el sitio y comenzó las maniobras para sofocar las llamas, mientras los equipos de emergencia trabajan para controlar la situación y descartar mayores riesgos.

Hasta el momento, el reporte preliminar indica que no hay personas lesionadas. La emergencia se encuentra en desarrollo y se espera que las autoridades capitalinas proporcionen más información sobre las causas del incendio y las afectaciones en el inmueble.