Delicioso piadini de claras con espinaca al estilo de tu cafetería favorita

Si eres fan de desayunar en Starbucks, aprende a preparar en casa uno de sus icónicos sándwiches: el piadini de claras con espinaca. Además de ser delicioso, es una opción práctica para llevar y nutritiva que aporta proteínas para mantenerte satisfecho más tiempo.

Aunque esta cadena ha popularizado el piadini como una especie de sándwich, en realidad se trata de una adaptación del pan italiano piadana romagnola. A diferencia de la ciabatta o la focaccia, se trata de un pan plano más similar a una tortilla de harina.

Este se prepara con harina, agua, manteca de cerdo o aceite de oliva y una pizca de sal. Estas se estiran en forma circular, dejándolas ligeramente gruesas y se cocinan en una sartén. Al inicio se usaba como sustituto de pan, pero después sirvió como base para rellenarse con diferentes ingredientes.

En México, Starbucks lo transformó en un pequeño sándwich con un pan esponjoso donde las protagonistas son las claras de huevo con espinaca y queso ricotta que aportan una buena cantidad de proteína a nuestro desayuno.

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¿Cómo hacer piadini de claras estilo Starbucks?

Ingredientes:

1 pan tipo panini o chapata pequeña

4 claras de huevo

1 taza de espinaca fresca, troceada

¼ de taza de queso ricotta

2 cucharadas de queso tipo manchego bajo en grasa

1 cucharada de crema o yogur griego

1 cucharadita de mantequilla

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Preparación:

En una sartén a fuego medio, derrite la mantequilla. Saltea las espinacas por unos minutos hasta que reduzca su volumen. Incorpora las claras de huevo, ligeramente batidas, y cocina moviendo suavemente. En un recipiente, mezcla la crema para batir con el queso ricota y el queso rallado. Cuando comiencen a cuajarse las claras, agrega los quesos y mezcla ligeramente. Cocina a fuego bajo hasta que estén completamente cuajadas. Tip: Para que no queden secas, una vez incorporado el queso, apaga el fuego y tapa para que el vapor termine de cocinar las claras. Parte el pan para hacer un sándwich y coloca en la base las claras de huevo con espinaca. Puedes añadir otro poco de ricota en ambos panes, aguacate o algún aderezo ligero; tapa y disfruta tu piadini de claras al estilo de Starbucks.

Si quieres disfrutar este desayuno, pero con una piadina al estilo italiano, sigue esta sencilla receta para hacer un pan blanco delicioso que va bien con cualquier ingrediente.

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Receta de piadina italiana

Ingredientes:

500 gramos de harina de trigo

80 gramos de aceite de oliva extra virgen

7 gramos de bicarbonato de sodio

½ cucharadita de sal

200 gramos de agua

Preparación:

En un recipiente amplio, mezcla la harina con la sal y el bicarbonato de sodio. Forma un hueco al centro y vierte el aceite junto con el agua. Mezcla poco a poco los ingredientes hasta integrarlos por completo. Tip: si la masa queda seca, agrega un poco de agua extra, pero hazlo en pequeñas porciones para que no quede muy húmeda. Pasa la masa a una mesa limpia y ligeramente enharinada y amasa hasta que logres una textura homogénea y que no se pegue en tus manos. Forma una bola con la masa y colócala en un recipiente. Cúbrela con un trapo limpio y déjala reposar una hora. Divide la masa en seis porciones del mismo tamaño. Toma una y extiéndela sobre una superficie ligeramente enharinada con ayuda de un rodillo para formar un disco de 2 o 3 milímetros de grosor. Tip: para que no se resequen, mantén las otras bolas de masa cubiertas. Pincha la piadina con un tenedor y cocínalas en una sartén ligeramente engrasada con aceite de oliva a fuego medio-alto. Mantén el pan 2 minutos por lado en el fuego, hasta que esté bien cocido. Ahora sí, tienes una piadina lista para rellenar con claras de huevo o tu ingrediente favorito. Repite hasta terminar con todas las bolas de masa.

Las claras de huevo son una excelente alternativa para el desayuno. Para que no sean algo aburrido, transfórmalas en este piadini de claras con espinaca al estilo de Starbucks.