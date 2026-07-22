Aprende cómo preparar una avena de chocolate cremosa y nutritiva: con y sin azúcar. Es la receta perfecta para el desayuno, brinda energía al organismo por las mañanas y reconforta tus sentidos.

El despertar matutino exige un ritual gastronómico en el que hay un ingrediente que cumple con todo lo que promete: la avena. Durante décadas, fue considerada un plato monótono; sin embargo, al fusionarla con cacao, se transforma en un manjar digno de los paladares más exigentes.

La avena, al liberar sus almidones naturales, crea una emulsión aterciopelada que abraza la grasa natural del cacao, logrando una textura similar a la de un mousse o un pudding recién elaborado.

Esta preparación de avena de chocolate funciona como desayuno, pero también como cena. Elige si la quieres con o sin azúcar; su versatilidad te permite adaptarla a todo tipo de requerimientos dietéticos.

Receta de avena de chocolate Canva

Receta de avena de chocolate (con y sin azúcar)

Ingredientes:

1 taza de avena en hojuelas enteras

2 tazas de leche entera, leche vegetal (almendra, avena o soya) o agua

1/2 taza adicional de líquido al final (para ajustar la cremosidad)

2 cucharadas soperas de cacao puro en polvo sin azúcar

1 pizca de sal marina

1 cucharadita de extracto puro de vainilla

1/2 cucharadita de canela en polvo (opcional)

Con azúcar:

2 a 3 cucharadas de azúcar de caña mascabado, miel de abeja pura, jarabe de arce (maple)

Opcional: 20 g de chocolate negro (70% cacao o superior) picado al final

Sin azúcar:

Endulzante al gusto: Alulosa, fruto del monje (monk fruit), eritritol o estevia líquida pura

Opcional (dulzor natural de alimentos integrales): 1 plátano maduro machacado o 3 dátiles triturados durante la cocción

Opcional: 20 g de chocolate negro 85% o 100% endulzado con eritritol/alulosa

Preparación:

En una olla mediana a fuego medio, vierte las 2 tazas del líquido elegido (leche o agua), añade la pizca de sal, la canela y la vainilla. Si utilizas la opción sin azúcar con plátano o dátiles, agrégalos en este momento para que se deshagan y liberen su dulzor. Antes de que el líquido comience a hervir, añade las 2 cucharadas de cacao en polvo. Con la ayuda de un batidor globo, mezcla hasta que el cacao esté completamente disuelto y no queden grumos. Agrega la avena en hojuelas enteras. Reduce el fuego a nivel bajo y cocina a fuego lento durante 8 a 10 minutos, revolviendo constantemente para evitar que la avena se pegue en el fondo. Para la versión tradicional, agrega el azúcar mascabado, miel o jarabe de arce durante los últimos 2 minutos de cocción. Para la versión sin azúcar, añade la alulosa, el fruto del monje o la estevia justo al apagar el fuego, revolviendo bien. Si notas que la avena ha espesado demasiado, incorpora gradualmente los 125 ml de líquido adicional caliente hasta obtener una consistencia fluida y cremosa. Apaga el fuego por completo e incorpora los trozos de chocolate negro picado. Revuelve suavemente hasta que se fundan por completo con el calor residual. Deja reposar la avena tapada durante 2 minutos antes de servir. Sirve caliente en tazones y decora la avena de chocolate con tus toppings favoritos (frutos rojos, semillas de chía, frutos secos o nibs de cacao).

Receta de avena de chocolate ChatGPT

Tipos de cacao que puedes comprar:

Cacao puro en polvo natural: Conserva su acidez natural y aporta una nota afrutada y compleja, además de retener el máximo de antioxidantes.

Conserva su acidez natural y aporta una nota afrutada y compleja, además de retener el máximo de antioxidantes. Cacao procesado con álcali: Neutraliza la acidez del cacao, dándole un color oscuro más profundo y un sabor a chocolate más suave y terroso. Aunque se disuelve mejor, pierde un porcentaje de flavanoles durante el procesamiento.

Receta de avena de chocolate Canva

Tipos de avena que puedes utilizar:

Avena de corte de acero: Es el grano entero cortado; requiere mayor tiempo de cocción (20-30 minutos) y ofrece una textura firme.

Es el grano entero cortado; requiere mayor tiempo de cocción (20-30 minutos) y ofrece una textura firme. Avena en hojuelas enteras: Es la opción equilibrada recomendada para esta receta, porque absorbe el líquido produciendo una cremosidad superior.

Avena instantánea: Sometida a un precocinado y laminado muy fino. Se cocina en 1 minuto, pero suele quedar pastosa y posee un índice glucémico más elevado.

Domina la técnica de la avena perfecta con esta receta que incluye chocolate, elige el nivel de endulzado y disfruta de un resultado sublime.