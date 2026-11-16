En México sabemos que el bolillo duro no se tira, se aprovecha para preparar otras delicias como rebanadas de mantequilla, budín de pan, molletes o unos pizzalletes mexicanos. Sigue esta receta y disfruta la fusión de dos clásicos para el desayuno o la cena.

La pizza es una de las comidas rápidas favoritas alrededor del mundo. Sin embargo, no todos nos atrevemos a hacer la versión casera, pues la masa requiere tiempo de amasado y fermentación que no siempre coincide con nuestros ritmos acelerados.

Por eso se han popularizado alternativas que usan bases como pan árabe, tortillas de harina e incluso bolillos. Así nacieron los pizzalletes, que cambian los frijoles de los molletes mexicanos por una salsa de tomate.

Además de la practicidad, esta receta es una excelente opción para aprovechar el pan duro, con la ventaja de que puedes ponerle los toppings que más te gusten. Prepara una versión mexicana con chorizo y jalapeño.

Los pizzalletes son la fusión de los molletes y la pizza Canva

¿Cómo hacer pizzalletes estilo mexicano?

Ingredientes para los pizzalletes:

4 bolillos medianos del día anterior

1 ½ tazas de queso Oaxaca deshebrado

150 gramos de chorizo

1 taza de champiñones fileteados

½ pimiento morrón picado

2 chiles jalapeños en rodajas

Ingredientes para la salsa de tomate

4 jitomates maduros

¼ de cebolla blanca

1 diente de ajo

1 cucharada de aceite de oliva

½ cucharadita de orégano seco

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

Corta los jitomates en cuartos y colócalos en la licuadora junto con la cebolla y el ajo; licúa hasta obtener un puré homogéneo. Puedes agregar un chorrito de agua si te cuesta trabajo procesar. En una cacerola calienta 1 cucharada de aceite de oliva a fuego medio y vierte el puré de tomate. Añade el orégano, la sal y la pimienta; mezcla y cuando comience a hervir, reduce a fuego medio-bajo. Cocina por 10 minutos, revolviendo de vez en cuando, hasta que tengas una salsa espesa. Rectifica la sazón y si notas un grado alto de acidez, añade una pizca de azúcar. Retira del fuego y deja enfriar. Tip: prepara la salsa con anticipación y guárdala en un frasco de vidrio esterilizado en el refrigerador. Mientras cocinas la salsa, en una sartén a fuego medio fríe el chorizo, previamente desmenuzado y sin piel. Utiliza su propia grasa para cocinarlo y, cuando esté cocido, pasa el chorizo a un plato, escurriendo el exceso de grasa. En la misma sartén, saltea los champiñones hasta que estén ligeramente dorados. Apaga y reserva. Cuando la salsa esté lista, monta los pizzalletes a la mexicana. Primero, corta los bolillos a lo largo y unta en cada pan una o dos cucharadas de salsa, por el lado del migajón. Forma una base de queso de queso Oaxaca, seguida de un poco de tocino, champiñones, pimiento y un par de rodajas de jalapeño. Introduce los panes al horno o freidora de aire precalentados a 180 °C, por 10 o 15 minutos a 180 °C o hasta que el queso esté fundido y ligeramente dorado. Si usas el horno, acomoda los bolillos en una charola, sin pegarlos.

Retira del horno y deja reposar un par de minutos antes de servir. Acompaña tus pizzalletes mexicanos con una ensalada, papas gajo o disfrútalos solos con unas hojuelas de chile quebrado. Son la opción perfecta para un desayuno o cena rápida.