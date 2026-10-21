Delicioso budín de pan, una receta para aprovechar el bolillo viejo

¿Sabías que existen varias cosas que puedes hacer con los bolillos cuando se ponen duros? El budín de pan es una receta dulce que transforma esos restos en un delicioso postre, para reducir el desperdicio de alimentos y ahorrar en la cocina.

El aprovechamiento de las sobras de alimentos no es algo moderno, viene desde la antigüedad. Justamente, el budín de pan tiene sus antecedentes en la Edad Media europea, principalmente en Inglaterra.

Al notar que el pan duro recuperaba parte de su textura al mezclarse con líquidos y cocinarse, esta se convirtió en la base de distintas preparaciones, especialmente dulces. Con el tiempo, la receta se adaptó a los ingredientes y costumbres de cada región.

De forma general, el budín de pan se prepara con trozos de pan hidratados en una mezcla líquida preparada con leche, huevo y azúcar, que después se hornean para lograr una textura entre un panqué y un flan.

Si bien, lo más común es prepararlo dulce, agregando frutos secos o bañándolo con salsas dulces, también existen versione saladas con queso o verduras. Para el desayuno o el postre, prepara este sencillo budín de pan al estilo clásico.

Reduce el desperdicio de alimentos preparando este budín de pan Canva

¿Cómo hacer budín de pan con bolillo?

Ingredientes:

4 bolillos duros

2 tazas de leche entera

3 huevos

½ taza de azúcar

2 cucharadas de mantequilla derretida, tibia

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de canela molida

⅓ de taza de pasas

Preparación:

Corta los bolillos en trozos pequeños y colócalos en un recipiente amplio. Vierte la leche encima del pan para cubrirlo; presiona para que absorba la leche y cúbrelo con un trapo de cocina limpio. Deja reposar por 15 o 20 minutos para que el bolillo absorba bien el líquido y se ablande. Tip: si el bolillo sigue duro, déjalo más tiempo. En un plato hondo, bate los huevos con el azúcar, la vainilla, la canela y la mantequilla derretida, hasta integrarlos por completo. Cuando el pan esté suave, vierte la mezcla de huevo y revuelve con una espátula o cuchara. Tip: para una textura más uniforme, mezcla con las manos, presionando hasta desbaratar el pan. Incorpora las pasas y revuelve con la espátula para distribuirlas. También puedes omitirlas, sustituirlas por arándanos, nueces picadas, almendras fileteadas o usar una mezcla de ingredientes. Engrasa y enharina un molde para pastel mediano. Vierte la mezcla en el molde, sin compactar; únicamente, golpea el molde sobre la mesa para que se distribuya. Lleva al horno precalentado a 180 °C y cocina de 40 a 50 minutos, hasta que el centro esté firme; es decir, al introducir un palillo salga seco. Saca el budín de pan del horno y deja reposar por 20 minutos antes de desmoldarlo. Para ayudarte, desprende las orillas con un cuchillo, coloca un plato sobre el budín y voltéalo con un movimiento firme.

Este postre puede servirse tibio o frío, acompañado con alguna salsa de fruta, helado de vainilla o solo para disfrutarlo con un café.