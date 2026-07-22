Paletas heladas de yogurt y plátano, postre sin azúcar para las vacaciones

Las vacaciones son el momento perfecto para consentir a los niños con un postre refrescante. Sin embargo, para muchos padres también representan el reto de encontrar snacks saludables que sean deliciosos y no contengan exceso de azúcar.

Si buscas una opción fácil de preparar en casa, estas paletas heladas de yogurt y plátano son ideales. Además de ser cremosas y refrescantes, aportan nutrientes importantes para los pequeños y pueden convertirse en el snack favorito del verano.

¿Cómo hacer paletas heladas de yogurt y plátano?

Ingredientes

2 plátanos maduros.

2 plátanos maduros. 1 1/2 tazas de yogurt griego natural o de vainilla.

1 cucharada de miel o el endulzante de tu preferencia.

Tip: El plátano contiene azúcares naturales, por lo que puedes reducir la cantidad de miel o incluso omitirla si deseas una versión con menos azúcar.

Paletas heladas de yogurt y plátano: receta saludable y baja en azúcar Foto: Canva

Preparación

Corta los plátanos en trozos y colócalos en la licuadora.

Corta los plátanos en trozos y colócalos en la licuadora. Agrega el yogurt griego y la miel o el endulzante elegido.

Licúa hasta obtener una mezcla completamente homogénea.

Vierte la preparación en moldes para paletas e inserta los palillos. Si así lo deseas puedes colocar rodajas de plátano.

Lleva al congelador durante aproximadamente seis horas o hasta que estén completamente firmes.

Para desmoldarlas fácilmente, pasa los moldes unos segundos por agua tibia.

Paletas heladas de yogurt y plátano: receta saludable y baja en azúcar Foto: Canva

¿Qué beneficios aportan las paletas heladas de yogurt y plátano?

Además de ser un snack refrescante y bajo en azúcar, estas paletas son una alternativa práctica para los padres que buscan ofrecer un postre más nutritivo durante las vacaciones.

El plátano es una fruta rica en potasio, magnesio, fibra y vitaminas B6 y C, nutrientes que contribuyen al buen funcionamiento del organismo y proporcionan energía para las actividades diarias de los niños.

Por su parte, el yogurt griego aporta proteínas y calcio, dos nutrientes esenciales para el crecimiento y el fortalecimiento de los huesos. Juntos forman una combinación deliciosa que permite disfrutar de un postre saludable sin renunciar al sabor.

Paletas heladas de yogurt y plátano: receta saludable y baja en azúcar Foto: Canva

Estas paletas caseras son una excelente opción para refrescar a los niños en los días calurosos y, al mismo tiempo, ofrecerles un aperitivo más equilibrado que los helados tradicionales.