Deliciosas chocobananas, el postre helado más fácil para el calor

En la temporada de calor lo que más se antojan son los postres fríos. Sin embargo, comprar diario paletas o helados no es rentable para el bolsillo ni para la salud. Una alternativa fácil y un poco más nutritiva, son las chocobananas; sigue esta receta.

Las chocobananas son un postre simple: plátano congelado cubierto con una ligera capa de chocolate. Su origen se remonta a Centroamérica, pero rápidamente se expandió por el continente por su practicidad y elaboración rápida.

En México, actualmente los encontramos en diversas paleterías, principalmente las de barrio. Además de su sabor, su popularidad viene de que son una alternativa un poco más saludable frente a las paletas heladas industriales.

A diferencia de estas, las chocobananas no contienen azúcar o grasas añadidas, únicamente las que traen el plátano y el chocolate. Asimismo, puedes usar chocolate con mayor cantidad de cacao para mejor calidad, y agregar toppings como nueces picadas o coco rallado.

Las chocobananas son una alternativa más nutritiva a las clásicas paletas heladas Canva

¿Cómo hacer chocobananas?

Ingredientes:

3 plátanos maduros, pero firmes

150 gramos de chocolate troceado o en chispas (amargo, semiamargo o de leche)

1 cucharadita de aceite vegetal

6 palitos de madera

Nuez picada, coco rallado u otros toppings (opcional)

Preparación:

Pela los plátanos y córtalos por la mitad. Inserta un palito de madera en cada uno y acomódalos en una charola cubierta con papel encerado. Lleva al congelador por 1 o 2 horas, hasta que estén firmes. Esto permitirá que el chocolate se adhiera bien y no termine desbaratándose en el chocolate. Coloca el chocolate en un tazón resistente al calor y derrítelo a baño María. Agrega una cucharadita de aceite para que sea más fluido, aunque puedes omitirlos.

Tip: también puedes derretir el chocolate en el microondas, pero hazlo por intervalos de 20 segundos, moviendo entre cada uno. Sumerge cada paleta de plátano en el chocolate derretido, cubriéndolo perfectamente. Si vas a agregar toppings, ponlos antes de que se endurezca la cobertura. Acomoda las chocobananas nuevamente en la charola con papel encerado y lleva al congelador por 15 minutos para que se endurezca bien el chocolate.

Si no las vas a consumir en el momento, guárdalas en una bolsa hermética o recipiente.

Haz las chocobananas del tamaño que prefieras Canva

Al ser muy fáciles de hacer y no necesitar moldes ni ingredientes complicados, las chocobananas son perfectas para prepararlas en compañía de los niños. Solo ten cuidado al derretir el chocolate para evitar que se quemen.

¿Sabías que, la combinación de plátano con chocolate no solo es deliciosa, sino nutritiva? Este dúo combina nutrientes clave para nuestra salud, claro, es importante consumirlo con moderación.

En primer lugar, el plátano es rico en carbohidratos naturales, principalmente en forma de azúcares como la glucosa y la fructosa, por lo que es una excelente fuente de energía inmediata. Al combinarlo con chocolate, en especial oscuro, agregamos más energía.

Por otro lado, ambos tienen minerales como el potasio, magnesio y hierro, además de que el chocolate aporta antioxidentes.

Por esa razón, las chocobananas son una alternativa más saludable a los postres ultraprocesados, aunque es importante moderar su consumo. Sigue esta receta y prepara las mejores chocobananas para el calor.