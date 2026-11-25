¿Sabes por qué bebemos ponche en Navidad? La historia de esta bebida mexicana en realidad comienza a varios cientos de kilómetros, pero terminó integrándose a nuestra gastronomía y convirtiéndose en un símbolo de las fiestas decembrinas.

El aroma dulce, cítrico y especiado del ponche hirviendo en una olla de barro es básico durante las posadas y las celebraciones de fin de año; los ingredientes como tejocote, guayaba y caña de azúcar significan un ritual servido en forma de infusión humeante.

Para millones de personas en México, la Navidad simplemente no sabría igual sin el calor reconfortante del ponche entre las manos. Sin embargo, para que esta bebida llegara a nuestras tierras, hizo un largo recorrido entre comerciantes asiáticos, marineros británicos y conventos novohispanos donde el mestizaje culinario transformó una preparación hasta lo que conocemos hoy en día.

Historia del ponche Canva

El origen del ponche: un largo camino desde Persia

El origen del ponche viene directamente de una bebida caliente que preparaban los antiguos pueblos persas llamada panch (o panj), palabra que en lengua persa e hindi significa "cinco" debido a sus ingredientes: arrack (un destilado tradicional), azúcar, jugo de limón, agua y té o especias aromáticas.

Durante siglos, esta mezcla fue valorada tanto por sus propiedades reconfortantes como por su capacidad para conservar líquidos durante travesías largas. A comienzos del siglo XVII, los comerciantes y marineros de la Compañía Británica de las Indias Orientales descubrieron que esta preparación era la solución a la falta de agua y ayudaba a prevenir el escorbuto.

Al llevarla de regreso a Inglaterra, los británicos adaptaron la pronunciación de la palabra panch hasta convertirla en punch (de donde derivó posteriormente el término español "ponche").

En las tabernas y salones europeos, la receta evolucionó y el arrack asiático fue reemplazado por ron caribeño, brandy o vino. La bebida se popularizó como un elixir festivo servido en tazones colectivos durante celebraciones invernales, banquetes y reuniones sociales.

Origen del ponche Canva

El mestizaje del ponche mexicano en épocas navideñas

Cuando los navegantes, comerciantes y órdenes religiosas españoles trajeron esta costumbre a América durante el periodo virreinal, el ponche encontró una despensa natural y una tradición festiva en plena gestación.

Hacia finales del siglo XVI, los frailes agustinos del Convento de San Agustín de Acolman habían instaurado las llamadas Misas de Aguinaldo (antecedente directo de las posadas); para contrarrestar las noches frías y unir más a los pobladores, se instauró la costumbre de ofrecer ponche, una bebida caliente, económica, abundante y reconfortante que pudiera prepararse en ollas comunitarias.

En las cocinas se tomó la estructura básica del ponche europeo, se eliminó el alcohol y se instauraron frutos locales de temporada: piloncillo (en lugar de azúcar), tejocote, guayaba, caña de azúcar, tamarindo, flor de jamaica y especias como canela y clavo de olor.

De esta fusión nació el ponche mexicano tal como lo conocemos hoy: una bebida única en el mundo que conserva su espíritu comunitario y que, fiel a la hospitalidad mexicana, ofrece la opción discreta del famoso "piquete" (un chorrito de ron, tequila, brandy o mezcal servido directamente en el jarrito).

¿Por qué bebemos ponche en Navidad? Canva

¿Por qué se sirve el ponche en jarritos de barro?

A diferencia de otras bebidas festivas que se sirven frías, el ponche exige prepararse en grandes cantidades y mantenerse a fuego lento durante horas mientras llegan los invitados de la posada.

Servirlo en jarritos de barro mantiene la temperatura constante y conecta al comensal con la alfarería tradicional de regiones como Michoacán, Oaxaca, Jalisco o Puebla.

Tipos de ponche en México:

Ponche negro o tradicional del Centro (CDMX, Estado de México, Puebla): Elaborado con piloncillo, flor de jamaica, tejocote, guayaba, caña, manzana, ciruela pasa y canela.

Elaborado con piloncillo, flor de jamaica, tejocote, guayaba, caña, manzana, ciruela pasa y canela. Ponche blanco o de tamarindo (Jalisco, Colima y Bajío): Omite la jamaica y el piloncillo oscuro, utilizando azúcar estándar o piloncillo claro y pulpa de tamarindo natural.

Ponche de leche o con rompope (en algunas zonas del Occidente y Sur): La base frutal se complementa con leche caliente, canela y un toque de rompope artesanal.

Ponche con frutas tropicales (sureste) : En estados como Veracruz, Tabasco o Chiapas se suelen incorporar trozos de piña fresca, plátano macho maduro o naranja dulce.

Si bien el ponche no ha estado con nosotros desde los inicios de la vida en México, se ha transformado para incorporarse a nuestra gastronomía como la bebida tradicional de la época navideña.