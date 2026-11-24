Dale, dale, dale… ¿Ya estás listo para el inicio de las posadas? Este 2026, México ya tiene marcado en su calendario de diciembre el comienzo del festejo que, si bien empieza el 12 de diciembre con el famoso “Maratón Guadalupe-Reyes”, la etapa festiva se extiende a lo largo del mes.

El aroma a canela hirviendo, el crujido de los buñuelos recién espolvoreados y el eco nocturno de vecinos cantando enmarcan las posadas, una costumbre que transforma calles, patios, oficinas y escuelas en escenarios de convivencia previa a la Navidad.

Estas celebraciones marcan la cuenta regresiva oficial hacia los festejos grandes, invitando a familias enteras a reunirse alrededor de una olla de barro, encender luces de bengala y recordar que, más allá de los regalos y las cenas formales, el verdadero espíritu de estas fechas reside en abrirle la puerta al otro.

¿Cuándo empiezan las posadas 2026? Canva

¿Cuándo empiezan las posadas este 2026?

Si estás preparando la lista de invitados y cotizando los ingredientes del ponche, anota las siguientes fechas: las posadas en México en 2026 empiezan el miércoles 16 de diciembre y terminan el jueves 24 de diciembre.

Al tratarse de una tradición vinculada directamente con la liturgia católica previa a la Navidad, sus fechas son inamovibles año con año.

Este año, el arranque cae justo a mitad de semana, lo que convierte al primer fin de semana de la temporada en los días más codiciados para organizar las reuniones grandes.

¿Cuándo empiezan las posadas 2026? Canva

¿Cuántas posadas hay?

Recuerda que las posadas abarcan 9 días, culminando en Nochebuena, cada una con un significado:

16 de diciembre: Humildad 17 de diciembre: Fortaleza 18 de diciembre: Desapego 19 de diciembre: Caridad 20 de diciembre: Confianza 21 de diciembre: Justicia 22 de diciembre: Pureza 23 de diciembre: Alegría 24 de diciembre: Generosidad

¿Se pueden hacer posadas antes del 16 de diciembre?

Desde la primera semana de diciembre, ya hay oficinas brindando con ponche y reuniones familiares rompiendo piñatas. Y es que el término "posada" se extendió coloquialmente para bautizar cualquier fiesta navideña de diciembre, aunque en el sentido estricto de la costumbre religiosa, el conteo oficial arranca el día 16.

Posadas navideñas Canva

¿Qué simbolizan las posadas?

En la tradición cristiana, una novena representa un periodo de preparación espiritual intensa previo a una gran festividad. En el caso de las posadas, simbolizan los nueve meses de embarazo de la Virgen María, acompañando metafóricamente la gestación hasta el momento del alumbramiento en la madrugada del 25 de diciembre.

En segundo lugar, recrean las nueve jornadas de travesía que José y María emprendieron desde Nazaret hasta Belén para cumplir con el censo ordenado por el emperador romano, enfrentando el frío invernal, el cansancio y el rechazo constante de quienes les cerraban la puerta.

Además, la tradición católica mexicana asignó una virtud moral específica a cada una de las nueve noches para invitar a la reflexión comunitaria: humildad, fortaleza, desapego, caridad, confianza, justicia, pureza, alegría y generosidad.

Las posadas en la época prehispánica

Mucho antes de la llegada de los europeos, los pueblos nahuas celebraban durante el mes de diciembre, que coincidía con el solsticio de invierno, una de sus festividades religiosas más importantes: el Panquetzaliztli, dedicado al nacimiento y triunfo de Huitzilopochtli, deidad solar y tutelar de la guerra.

Durante estas jornadas ceremoniales, que comenzaban alrededor del 6 de diciembre y se extendían por veinte días, los antiguos habitantes de Tenochtitlan levantaban banderas en los árboles frutales y templos, realizaban procesiones nocturnas, ejecutaban danzas rituales y compartían abundantes comidas y bebidas entre vecinos y visitantes.

Tras la Conquista, las órdenes religiosas notaron que intentar prohibir de raíz las festividades indígenas generaba resistencia. En su lugar, optaron por una estrategia de sustitución simbólica: superponer celebraciones cristianas sobre las fechas y dinámicas festivas que la población ya conocía.

¡Prepárate para las posadas de este 2026! En México, cualquier pretexto es bueno para celebrar que estamos juntos.