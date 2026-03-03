La música y la literatura nos unen

La cultura es uno de los lenguajes más poderosos para acercar pueblos y naciones, por más distantes que estén. Nos permite reconocernos en la diversidad, compartir valores y construir confianza más allá de las fronteras. Para la Unión Europea (UE), la cultura no es un elemento más de su relación con México: es un pilar fundamental de nuestra asociación estratégica y un espacio vivo donde nuestros lazos sociales, humanos y creativos se fortalecen y renuevan de manera constante.

Este mes de marzo, dos iniciativas emblemáticas —una musical y otra literaria— reflejan con claridad esa convicción. Por un lado, el Festival Eurojazz, uno de los clásicos de nuestra diplomacia cultural, regresa, después de algunos años, a su vocación original como evento de primavera para celebrar su 29ª edición. Por otro, la UE participará como invitada de honor en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Aztlán (FILIAZ), un proyecto innovador que concibe la lectura como una experiencia cultural, educativa y lúdica para las nuevas generaciones.

Eurojazz ha sido posible gracias a la estrecha colaboración entre el Centro Nacional de las Artes (Cenart), la UE y sus Estados miembros. Este trabajo conjunto no sólo ha permitido consolidar, a lo largo de casi tres décadas, el festival de jazz europeo más grande de América Latina, sino que es también una muestra concreta de los fuertes lazos culturales que unen a México y a Europa. Apenas en noviembre pasado celebramos una edición memorable de Eurojazz, que reunió a más de 90 mil personas. Año tras año, el entusiasmo del público mexicano coinfirma que la música es un lenguaje universal que nos convoca y nos une.

Esta nueva edición comenzó ya el domingo pasado con dos entrañables conciertos y continuará con nueve presentaciones más a lo largo de los próximos dos fines de semana. Con la participación de Austria, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia y México, esta edición reunirá proyectos con una identidad artística propia, capaces de expandir los límites del género y reflejar la pluralidad de las escenas jazzísticas actuales. Además, con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo contaremos con un programa especial que pondrá en primer plano el talento y el liderazgo de mujeres creadoras. En este sentido, Eurojazz es más que un evento musical: es un espacio de encuentro que reafirma valores compartidos como la diversidad, la igualdad y la libertad de expresión.

Fiel a su espíritu dinámico, Eurojazz volverá a salir del Cenart para encontrarse con nuevos públicos en el Jardín Escénico de Chapultepec y posteriormente en Guanajuato e Hidalgo, fortaleciendo así su alcance nacional y su vocación de diálogo cultural más allá de la capital.

Pero marzo no sólo se escuchará a ritmo de jazz. Este mes también estaremos presentes en la FILIAZ como invitados de honor. Esta feria literaria, dedicada a la literatura infantil y juvenil, propone una forma innovadora de vivir la lectura, combinando libros y entretenimiento para convertirla en una experiencia cercana, divertida y significativa para niñas, niños y jóvenes. Esta visión conecta profundamente con los valores de la UE: creemos en una educación inclusiva y accesible, y en la cultura como una poderosa herramienta de transformación social.

Nuestra participación responde a una convicción clara: invertir en las infancias y juventudes es invertir en el futuro. Del 13 al 22 de marzo en Aztlán Feria de Chapultepec, la UE y once de sus Estados miembros presentaremos una programación diversa que incluye narraciones, talleres creativos, encuentros con autoras, autores e ilustradores, espectáculos escénicos y actividades educativas. Nuestro stand será un espacio abierto e interactivo, concebido como un lugar de encuentro cultural que despierte la curiosidad, incentive el diálogo y fomente el gusto por la lectura.

Todo el programa se articula en torno a un eje central: “Imaginar Europa e historias de un futuro compartido”, con especial atención a la sostenibilidad ambiental y a la inclusión y participación ciudadana. Queremos que las juventudes no sean sólo espectadoras, sino protagonistas, con voz propia en la construcción de un futuro más justo, más verde y más solidario.

Eurojazz y FILIAZ son dos expresiones de una misma apuesta: la cultura como puente, como espacio de diálogo y como base de una relación sólida y duradera entre la UE y México. En tiempos de grandes desafíos, invertir en cultura es también una forma de reafirmar los valores universales que compartimos y de fortalecer, desde las personas, una relación que mira al futuro con confianza, cercanía y esperanza. ¡Les esperamos para compartir juntos estas iniciativas culturales!

*Embajador de la Unión Europea en México.