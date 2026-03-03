El ruso Antipov vence en el torneo de Saint Louis

El gran maestro ruso Mikhail Antipov, que ya juega con bandera estadounidense, resultó ganador en el fuerte y muy cosmopolita abierto celebrado en Saint Louis, Missouri, EE.UU. con 7.5 puntos de 9 posibles aventajando por medio punto al gran favorito, el número tres mundial, Fabiano Caruana. El 3er lugar lo obtuvo el italiano Lodici con 6.5 puntos. Veamos dos interesantes partidas del evento.

Blancas: Mikhail Antipov (2591) - Lorenzo Lodici (2590) Defensa Francesa [C11]

Torneo abierto de Saint Louis, ronda 8 28.02.2026

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.e5 Cfd7 5.f4 c5 6.Cf3 Cc6 7.Ae3 a6 8.Ce2 Ae7 9.c3 f6 10.h4 0–0 11.Th3 b5 12.Dc2 b4 13.Td1 a5 14.c4 Cb6 (se ha llegado a una compleja posición donde el blanco goza de mayor espacio pero su rey puede quedar expuesto en el centro) 15.b3 dxc4 16.bxc4 De8 17.exf6 gxf6 18.dxc5 Cd7 19.Ced4 Cxd4 20.Axd4 e5? (Lodici abre la posición y su rey quedará expuesto. Lo correcto era 20…Axc5) 21.fxe5 Cxe5 22.Tg3+ Rh8 23.Rf2? (23.De4! daba clara ventaja blanca) 23…Ab7 24.Df5 Axf3 25.gxf3 Td8 26.Rg2 Df7? (había que jugar 26...Axc5! 27.Ad3 Tf7 con juego sostenible) 27.Ae2 Cxc4?? Error que aleja el caballo de la defensa. Era mejor 27...Cg6) 28.Rh3 (el blanco tenía la inmediata 28.f4!) 28...Ce5 29.f4! Cc6 30.Ab2 Dxa2 31.Dg5! (gracias a la clavada la dama entra en el ataque contra el rey) 31…Df7 32.Ah5! De6+? (esto pierde de inmediato, aunque luego de 32…Dg8 33.Txd8 Cxd8 34.Dxg8 Txg8 35.Te3! Tg7 36.Txe7! Txe7 37.Axf6+ Tg7 38.Axd8 el final es fácil de ganar) 33.f5! Dg8 34.Dh6! rinden negras ya que pierden su dama. 1–0

Sigamos con una instructiva partida de ataque del joven de 15 años Andy Woodward, reciente ganador del grupo B del Tata Steel celebrado en enero pasado contra el GM lituano Stremavicius.

Blancas: Andy Woodward 2608 – Titas Stremavicius 2547

Sistema Londres [D02] Torneo abierto de Saint Louis, ronda 5 27.02.2026

1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.Af4 c5 4.e3 Cc6 5.Cbd2 e6 6.c3 Ae7 (lo usual es buscar el cambio de alfiles con 6...Ad6) 7.Ce5 Cd7 (el negro no quiere dejar un molesto peón blanco en e5 tras 7...Cxe5 8.dxe5 Cd7 9.Ad3) 8.Cxd7 Dxd7 9.Ad3 b6 10.a4 Ab7 11.h4 Ad6 12.Dg4! Axf4? (el peón de f4 blanco será peligroso. Era mejor 12...0–0 y resistir con 13.Axd6 Dxd6 14.Cf3 h6 15.Th3 e5! 16.Tg3 Df6 con buena defensa) 13.exf4 cxd4 14.cxd4 De7 15.0–0 0–0 16.Cf3 h6 17.Tfe1 Ac8? (el negro juega pasivo, mejor era 17...Df6) 18.Tac1 Cb4? 19.Ab1 Ad7 20.Ce5 Tac8 21.Txc8 Axc8 (si 21...Txc8 22.Cxd7 Dxd7 23.f5! con fuerte ataque) 22.Te3 Ad7 23.Dg3 (se podía la inmediata 23.f5! exf5 24.Axf5 Axf5 25.Dxf5 Dd6 26.Tg3 De6 27.Dxe6 fxe6 28.Tc3 con mucha ventaja en el final) 23...Tc8? (tras esto no habrá defensa. Había que regresar con 23...Cc6. Ahora Andy jugará con mucha precisión su ataque) 24.f5! exf5 25.Cg4! Ae6 26.Axf5 Tc1+ 27.Rh2 Dc7 28.f4! Tf1 29.Cf6+! Rf8 (si 29...Rh8 30.Ch5! g6 31.Tc3 Dd7 32.Axg6! fxg6 33.Dxg6 deja sin defensa al negro) 30.Ch5 g5? [acelera la derrota pero tras 30...g6 31.Tc3! Dd6 32.Axg6! fxg6 33.Dxg6 tampoco había salvación) 31.Tc3 Dd6 32.Axe6 fxe6 33.hxg5 Las negras rinden 1–0

Los pareos de la 6ª ronda del Festival de Praga son: 1) Van Foreest vs. Navara 2) Anton vs Maghsoodloo 3) Gukesh vs Aravindh 4) Yakubboev vs. Abdusattorov 5) Niemann vs Keymer

En el torneo Aeroflot en Moscú, van de lideres tras 5 rondas los rusos Nepomniachtchi y Zverev con 4.5 puntos. El argentino Faustino Oro cuenta con 3.5 tras dos sólidos empates contra Grandes maestros en las rondas 4 y 5.