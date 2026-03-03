Receta de jamón de cerdo en freidora de aire, desde cero

Preparar jamón de cerdo en freidora de aire es una opción práctica para quienes desean un resultado casero sin depender del horno tradicional. Aunque el jamón suele comprarse ya listo y curado, también es posible elaborarlo en casa y este proceso ayuda a mejorar el sabor y la textura.

La freidora de aire facilita la cocción porque distribuye el calor de forma uniforme y permite obtener una capa exterior dorada sin añadir demasiada grasa.

¿Cómo hacer jamón en freidora de aire?

Ingredientes para 1 kilo:

1 kilo de pierna de cerdo sin hueso

20 gramos de sal

2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de pimienta negra molida

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de paprika

Procedimiento:

Mezcla la sal con el azúcar y las especias. Frota la mezcla sobre toda la superficie de la carne. Guarda en una bolsa cerrada o recipiente hermético. Refrigera entre 24 y 48 horas, volteando la pieza una vez. Después del tiempo, enjuaga ligeramente para retirar el exceso de sal. Seca bien la superficie con papel absorbente. Puedes dejar la carne destapada en refrigeración varias horas para que se seque un poco por fuera y se dore mejor. Precalienta la freidora entre 150 °C y 160 °C. Coloca la pieza en la canastilla sin que quede demasiado ajustada, para que el aire circule correctamente. La pieza puede tardar alrededor de 45 a 55 minutos por kilo, aunque esto puede cambiar dependiendo del equipo. La carne debe alcanzar al menos 145 °F y debe reposar tres minutos antes de cortarla. Utilizar un termómetro de cocina es la forma más confiable de saber si está lista. Debe colocarse en la parte más gruesa de la carne.

Evita cocinar más allá de la temperatura recomendada, ya que puede resecar la carne. Deja reposar el jamón entre 10 y 15 minutos antes de cortarlo para que conserve sus jugos. Si la pieza es muy grande para tu freidora, es mejor dividirla para que se cocine de manera uniforme.

Receta de jamón de cerdo en freidora de aire Canva

¿Cómo guardar el jamón?

Una vez que el jamón se enfríe, debe guardarse en un recipiente cerrado o envuelto correctamente. Puede mantenerse en refrigeración durante 3 a 4 días si se conserva a baja temperatura.

También puede congelarse en porciones bien envueltas para evitar que se reseque. Puede conservarse hasta 2 o 3 meses sin que pierda demasiado sabor. Es recomendable descongelar en refrigeración y no a temperatura ambiente.

Para recalentar en freidora de aire, basta con unos minutos a temperatura media, solo hasta que esté caliente en el centro. No debe consumirse si presenta olor desagradable, textura pegajosa o cambio notable de color. Estos son indicios de que el alimento ya no es seguro.

Una vez listo, puedes rebanarlo y tenerlo listo en el refrigerador para consumirlo en sándwiches, tortas y botanas. También puedes cortarlo en cubos y usarlo en ensaladas.

Dale un giro a la receta principal, agrega un glaseado sobre el jamón después de la cocción. Puedes hornearlo 5 minutos más a la temperatura máxima. Glasea con miel, jarabe de maple, azúcar, especias, mostaza y otros ingredientes a tu gusto.

Si glaseas el jamón y dejas la pieza completa, puedes servirla en rebanadas gruesas, acompañada con ensalada, puré, pasta o las guarniciones de tu preferencia.

Receta de jamón de cerdo en freidora de aire Canva

Elaborar jamón de cerdo casero en freidora de aire es una alternativa práctica que permite controlar los ingredientes y el proceso completo, desde el curado hasta la cocción. Siguiendo las recomendaciones de temperatura interna segura y respetando los tiempos de reposo y conservación, es posible obtener un resultado sabroso y adecuado para el consumo.