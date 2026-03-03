Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 3 de marzo de 2026

PAN DULCE Y ALZHEIMER/ENRIQUE MANDUJANO

¿El pan de dulce (con harina de trigo) es condicionante de Alzheimer? De ser así, ¿la harina de trigo es la causa?

R. No hay evidencia de que el pan dulce cause directamente Alzheimer, pero una dieta alta en harinas refinadas y azúcares sí aumenta el riesgo de deterioro cognitivo con el tiempo. El problema es el exceso de carbohidratos refinados de alto índice glucémico, no la harina de trigo aislada.

Las harinas refinadas (como la del pan blanco y pan dulce industrial) elevan rápido la glucosa y, consumidas a diario, se asocian con más riesgo de demencia. En cambio, los cereales integrales se relacionan con menor riesgo.

Recomendaciones prácticas (pensando en México, donde el pan dulce es muy común):

- Elegir comer para todos los días: pan integral 100% (trigo integral, centeno), de preferencia tipo masa madre, con poca azúcar y buena fibra.

- Reservar para antojo: concha, dona, roles, cuernitos, puerquitos, etcétera, sobre todo los muy azucarados o con rellenos y glaseados.

- Frecuencia moderada: 1-2 porciones pequeñas de pan dulce a la semana, si el resto de la dieta es saludable.

- Cuando comas pan (sea dulce o no), acompáñalo con proteína y grasa saludable (huevo, queso fresco, yogur natural, nueces) para reducir el pico de glucosa.

- Mantén como base diaria: verduras, frutas enteras, frijoles, lentejas, granos integrales, pescado, aceite de oliva o aguacate y actividad física regular.

SINFÓNICA Y FILARMÓNICA

¿Cuál es la diferencia entre una orquesta sinfónica y una filarmónica?

R. Le comparto que en la práctica actual, “sinfónica” y “filarmónica” casi no se distinguen; la gran diferencia real suele ser entre esas orquestas grandes y la orquesta de cámara.

- Ambas son orquestas “grandes”, con decenas de músicos (a menudo de 80 a 100), divididos en cuerdas, vientos madera, metales y percusión.

- Hoy los dos términos se usan casi como sinónimos: designan una orquesta completa de repertorio clásico “grande” (sinfonías, conciertos, etcétera).

- Origen histórico (ya casi sólo etimológico): filarmónica viene de “amantes de la música”; solía referirse a asociaciones de melómanos que podían incluir aficionados.

- Sinfónica se asociaba más con formaciones profesionalizadas y con foco en sinfonías.

En muchos casos, que se llame orquesta sinfónica u orquesta filarmónica responde más a la historia y organización de la institución que a una diferencia musical clara.

Aprovechando el tema le comparto una tercera, la orquesta de cámara:

- Es una orquesta más pequeña, típicamente de unos 20 a 30 músicos, a veces incluso menos.

- El término “cámara” alude a salas o espacios más reducidos donde se interpretaban estas obras, y a un carácter más íntimo.

- Puede tener cuerdas, algunos vientos y percusión, pero todo en plantilla reducida; esto permite más detalle y cercanía entre los intérpretes y con el público.

En resumen:

- Orquesta sinfónica o filarmónica: gran tamaño, plantilla completa, repertorio amplio y sinfónico; hoy, términos casi intercambiables.

- Orquesta de cámara: versión más pequeña, pensada para espacios y obras más íntimos, con menos músicos y sonido menos “masivo”, más detallado.