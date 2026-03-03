Frentes políticos / 3 de marzo de 2026

1. Empleo en cifras. Claudia Sheinbaum informó que hubo 157 mil 882 nuevos empleos formales en febrero, el quinto registro más alto para ese mes en la historia del IMSS, según su director, Zoé Robledo. Buen dato, sin duda, y aún sin contar a los trabajadores de plataformas digitales que podrían elevar la cifra. En lo que va del año suman más de 217 mil nuevos puestos. Sin embargo, el balance anual es más modesto, apenas 96 mil 923 en los últimos 12 meses. El dato mensual entusiasma; la tendencia obliga a mirar con lupa. Crecer un mes no es lo mismo que consolidar un ciclo. La economía celebra… pero todavía no despega del todo. ¡A darle!

2. Hebras. La captura de Gerardo “N”, alias El Congo, es un hilo más en la trama de violencia que sacude a Uruapan. El secretario Omar García Harfuch confirmó que formaba parte de la célula que atentó contra el alcalde Carlos Manzo y que operaba bajo las órdenes de Jorge Armando “N”, El Licenciado, detenido en 2025. Extorsión a productores de aguacate y limón, homicidios y control territorial, negocio criminal con nombre y estructura. La detención es un avance, pero Michoacán no sólo disputa plazas; disputa su economía. Desarticular no es capturar eslabones, es romper la cadena completa. Y ésa todavía tiene algunos cabos sueltos.

3. Rebelión aliada. La reforma electoral de Claudia Sheinbaum ni siquiera había llegado al Congreso y ya no tenía los votos. El PT fue claro, no acompañaría cambios que, a su juicio, anulan conquistas, como los plurinominales, la autonomía del INE y el PREP. El Verde, por su parte, advirtió que eliminar espacios de representación proporcional debilita a las minorías y rompe contrapesos. No avalarían un diseño que huela a concentración de poder. Morena tenía mayoría, pero sin aliados no hay reforma constitucional. La Presidenta dice que no habrá partido de Estado; sus socios temen exactamente eso. La aritmética legislativa no perdona discursos.

4. Bajo tierra. El presunto cuerpo de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes fue trasladado en féretro dorado, bajo un operativo federal que bloqueó vialidades y desplegó unidades artilladas hasta el panteón en Zapopan. Más de 500 coronas, vigilancia permanente y revisiones vehículo por vehículo. Hoy sí el Estado controla el territorio incluso en la despedida del enemigo público. Pero la imagen deja un contraste inusual, pues mientras se sepulta al líder criminal con despliegue total, queda pendiente sepultar la estructura que lo sostuvo. El operativo fue impecable. Dejarlo ahí haría correr el riesgo de que esta etiqueta se desvanezca. Esto no acaba aquí.

5. Versión oficial. En Azcapotzalco no cayó una funcionaria por un altercado, cayó por un audio. La hoy exdirectora de Gobierno, Azucena Narváez, no sólo enfrentó a vecinos en Santa Bárbara; fue exhibida instruyendo a su equipo a unificar “la versión de todos”. La frase es demoledora: “Tiene que ser la versión”. No esclarecer, sino controlar daños. La alcaldesa Nancy Núñez reaccionó con destituciones inmediatas y la Fiscalía ya investiga. Pero queda la duda: ¿es un hecho aislado o el reflejo de una práctica en la que primero se acuerda la narrativa y después se buscan los hechos? En política, eso pesa más que cualquier explicación.