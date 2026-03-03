¡Tragedia para Brasil y el Real Madrid! Rodrygo se rompe el cruzado y dice adiós al Mundial

La peor noticia que podía recibir el Real Madrid en la parte final del torneo y la selección de Brasil de cara al Mundial 2026 se ha confirmado. Rodrygo Goes queda fuera del resto del torneo y su presencia en la próxima Copa del Mundo también estaría descartada.

Tras someterse a una resonancia y diversos exámenes médicos, se ha confirmado que el atacante brasileño Rodrygo sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Justo a 100 días de la inauguración del Mundial 2026, el jugador sabe que las opciones están terminadas.

El incidente ocurrió ayer durante el partido ante el Getafe, específicamente en el minuto 66. En una disputa de balón con Adrián Liso en la banda izquierda, Rodrygo realizó un apoyo para arrancar y la pierna se le quedó enganchada.

Aunque el dolor fue instantáneo y el jugador llegó a cojear ostensiblemente, sorprendentemente decidió continuar en el campo y disputar casi media hora más de fútbol, protagonizando incluso acciones de peligro. Fue al finalizar el encuentro cuando el brasileño comunicó a los médicos las molestias, lo que activó una alerta que hoy ha terminado en el peor de los escenarios posibles.

El diagnóstico: Rotura del ligamento cruzado anterior

La lesión de Rodrygo supone la primera de gravedad extrema en toda su carrera profesional. El parte médico oficial detalla la rotura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, una lesión que requiere intervención quirúrgica y un largo proceso de rehabilitación.

La lesión llega justo tras reaparecer por un mes de baja por una tendinosis en el isquiotibial.

Tiempo de recuperación y adiós al Mundial 2026

Los servicios médicos han estimado un tiempo de baja de aproximadamente siete meses, lo que supone un "adiós" definitivo a lo que resta de la temporada con el Real Madrid y la imposibilidad absoluta de asistir a la gran cita mundialista de este verano con la selección de Brasil.

Esta baja deja al ataque del equipo, dirigido por Álvaro Arbeloa, en una situación crítica para los próximos compromisos, empezando por el duelo de este viernes ante el Celta. Con Mbappé lesionado, aunque con posibilidades de regresar para los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA contra el Manchester City, el técnico ve reducidas sus posibilidades para el cierre de temporada, mientras que en Brasil ya lamentan la noticia.