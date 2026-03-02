Primer fin de semana de marzo llega con 243 nuevos casos de sarampión

México abrió el mes de marzo con 11 mil 889 casos acumulados de sarampión, debido a que durante el fin de semana se confirmaron 243 nuevos contagios, informó la Secretaría de Salud en su último reporte.

Suman más de 5 mil contagios en 2026

La dependencia federal añadió que de febrero de 2025 al 02 de marzo de 2026- las 32 entidades han notificado casos distribuidos en 413 municipios.

De la cifra total, en los primeros dos meses del año, se contabilizaron 5 mil 437 pacientes.

Cabe señalar que el grupo de edad con el mayor número de contagios fueron los menores de 1 a 4 años.

Le siguieron los niños de 5 a 9 años y en tercer sitio las personas de 25 a 29 años.

Jalisco con más contagios de sarampión

Con 2 mil 177 contagios, Jalisco siguió encabezando la lista de las 5 entidades que concentraron el mayor número.

En orden descendente se ubicaron:

- Chiapas con 483 casos

- Ciudad de México con 383

- Sinaloa con 206

- Estado de México con 165

Defunciones por sarampión

La cifra de muertes por sarampión se mantuvo en 32, ya que desde el pasado 23 de febrero, no se han reportado nuevos decesos.

Las 9 entidades que notificaron fallecimientos fueron:

- Chihuahua: 21

- Jalisco: 3

- Durango: 2

- Sonora: 1

- Michoacán: 1

- Tlaxcala: 1

- Ciudad de México: 1

- Chiapas: 1

- Guerrero: 1

Exhortan a vacunarse contra sarampión

Ante el brote de sarampión, la Secretaría de Salud hizo un llamado a la población de riesgo a revisar sus esquemas de vacunación y completarlos.

Reiteró que para conocer el centro de vacunación más cercano, se puede consultar la plataforma dondemevacuno.salud.gob.mx o comunicarse al 079.

La autoridad sanitaria señaló que la vacunación contra sarampión está dirigida de manera prioritaria a los siguientes grupos:

- Niñas y niños de 6 meses a 12 años que no cuenten con ninguna dosis o requieran refuerzo.

- Personas de 13 a 49 años que no cuenten con antecedente vacunal o tengan esquemas incompletos.

Indagan tercera muerte por sarampión en CDMX

En la Ciudad de México indagan una tercera muerte posiblemente por sarampión, así lo informó la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann. "Como hemos reportado aquí, hay una sola defunción confirmada, con una dictaminación post mortem y hay dos defunciones en proceso de investigación y terminación", explicó.

En conferencia de prensa, la funcionaria capitalina precisó que hasta el día de hoy van 418 casos confirmados de sarampión; seis nuevos, después del fin de semana. De estos, 64 casos tienen residencia en el Estado de México.

En todo este período, han estado hospitalizadas 33 personas —no hay ninguna en este momento—, y 69 por ciento de los casos no tienen antecedente vacunal", detalló.

La tasa de la incidencia, que es por 100 mil habitantes, la mayor parte está en la Cuauhtémoc, seguida de Cuajimalpa y de la Gustavo A. Madero. Tenemos una tasa de 4.6, que es parecida a la nacional, y 418 casos confirmados", refirió.

Aplican más de un millón de vacunas contra sarampión

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann, informó que han aplicado desde agosto del año pasado, un millón 614 mil 915 vacunas contra el sarampión.

Desde que empezamos este relanzamiento de la campaña, el 8 de febrero, en que la jefa (de Gobierno) lo lanzó en Chapultepec, llevamos 693 mil 829 dosis, y el día de ayer se aplicaron 17 mil 291 dosis, de las cuales casi 2 mil se aplicaron en los tres puestos de vacunación que hubo alrededor del concierto de Shakira", detalló.

Ante la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, la secretaria de Salud dijo que la meta es llegar a 2 millones 40 mil dosis aplicadas contra el sarampión.

Esto es lo que se ha vacunado en los puestos móviles: más de 544 mil personas, en puestos que están abiertos tanto de las 9:00 a las 14:00 horas, como de las 9:00 a las 23:00 horas de la noche, y de las 10:00 a las 22:00 horas de la noche, incluyendo las primeras semanas en la Central de Abasto", puntualizó.

