Nuevos restaurantes con Estrella Michelin en 2026; se suman Jalisco y Yucatán

Las estrellas Michelin son uno de los reconocimientos más importantes en el mundo gastronómico. Hasta 2025, México contaba con 23 restaurantes con una y dos estrellas; este año se suman 7 más; conoce los nuevos restaurantes con estrella Michelin en 2026.

Michelin no son solo llantas, también es una de las mayores autoridades gastronómicas. Formar parte de su guía, significa que un restaurante cumple con grandes estándares, aunque el nivel de excelencia se premia de una forma única: con estrellas Michelin.

Actualmente son consideradas el máximo estándar mundial en gastronomía, pues se otorgan a través de evaluaciones anónimas y rigurosas que contemplan criterios que van desde los ingredientes, hasta la consistencia en el servicio.

Desde su creación en 1926, miles de establecimientos han recibido esta distinción alrededor del mundo. Sin embargo, recién en 2024 llegaron a México. Desde entonces, cada año se suman nuevos restaurantes a la lista y el 2026 no es la excepción.

Este año 7 nuevos restaurantes ganaron una estrella Michelin Guía Michelin

¿Qué restaurantes ganaron estrella Michelin en 2026?

Con la inclusión de Jalisco, Puebla y Yucatán a la Guía Michelin México, llegaron 7 nuevos restaurantes reconocidos con una estrella Michelin, lo que significa que su cocina es de gran nivel. Dos son de Ciudad de México, dos de Jalisco y tres en Yucatán.

Gaba

Ubicado en la emblemática colonia Condesa, este restaurante ganó su estrella Michelin por las propuestas atrevidas y creativas del chef Víctor Toriz, donde destacan las preparaciones con casquería, es decir, vísceras.

Los callos crujientes con queso de Ocosingo y betabel asado, y las mollejas con salsa cremosa de chileatole son un gran ejemplo.

¿Dónde se encuentra? Avenida Mazatlán 190, Colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

La Once Mil

Tacos en la CDMX hay miles, pero en este lugar el secreto está en la calidad de sus ingredientes y preparaciones perfectas. Una de sus especialidades es la arrachera Prime, jugosa y llena de sabor, con unas hechas a mano al momento.

El broche de oro lo dan las salsas caseras que van de opciones suaves, como la salsa cruda, hasta preparaciones más intensas, como la martajada de chiles de árbol y morita.

¿Dónde está? Monte Everest 780, Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hildalgo, Ciudad de México.

Alcalde

Ubicado en la colonia Vallarta Norte, en Guadalajara, este restaurante lleva la firma del chef Paco Ruano, quien propone una cocina basada en ingredientes mexicanos, con especial atención a Jalisco.

Su oferta se centra en un menú degustación que reinterpreta la despensa local con técnica actual. Entre sus platillos destacan la ostra con savia de palma de coco, la vieira con salsa de ceniza picante y la tostada de abulón.

¿Dónde está? Av. México 2903, colonia Vallarta Norte, Guadalajara, Jalisco.

Xokol

Ubicado en Guadalajara, este restaurante de los chefs Óscar Segundo y Xrysw Ruelas Díaz ofrece comida mexicana tradicional con un enfoque contemporáneo, donde el maíz y las técnicas ancestrales son protagonistas.

Este lugar ofrece dos opciones: carta o menú degustación. Entre sus platillos destacan el kanpachi curado en kombucha con betabel y espirulina, así como el empalme de lechón con cebolla dulce y mole verde, además de postres como el flan de pulque.

¿Dónde está? Herrera y Cairo 1375, colonia Santa Teresita, Guadalajara, Jalisco.

Huniik

Ubicado en el centro de Mérida, este restaurante del chef Roberto Solís reinterpreta la cocina yucateca transformando los ingredientes locales con técnicas modernas; el resultado son platos que puedes disfrutar en su menú degustación.

Entre estos destacan el aguachile de gambas con panceta crujiente y ta’uch, así como las chuletas de cordero cocinadas al estilo pibil.

¿Dónde está? Calle 60 415-B, entre Calle 45 y Calle 47, Parque Santa Ana, Mérida, Yucatán.

La Barra de Huniik

Si el nombre se parece al restaurante anterior, es porque Huniik es la casa madre, pero La Barra de Huniik tiene su propio ritmo.

Este espacio íntimo adopta el formato omakase para ofrecer una experiencia donde el maíz es eje central. Entre los platos más memorables están la tortilla de maíz amarillo con hoja santa a la parrilla y chicharrón, el pato con tomate antiguo y el tamal de venado con espuma de pipián.

¿Dónde está? ¿Dónde está? Calle 60 415-B, entre Calle 45 y Calle 47, Parque Santa Ana, Mérida, Yucatán.

Ixi’im

Ubicado dentro de un resort, este restaurante ocupa una antigua hacienda henequenera del siglo XIX. Bajo la dirección del chef Luis Ronzón, encontrarás una interpretación más actual de la cocina maya, que rescata técnicas tradicionales como el pib.

Entre sus platos destacan la carrillera de cerdo de exterior crujiente y el camote glaseado con cítricos y chile.

¿Dónde está? Chablé Yucatán: Tablaje #642, San Antonio Chablé, Chocholá, Yucatán.

Con estos 7 nuevos restaurantes, México suma 27 restaurantes con una estrella Michelin y 2 con dos estrellas, la prueba de que en nuestro país la comida no solo es deliciosa, sino del más alto nivel.