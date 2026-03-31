¡CDMX enloquece! Anne Hathaway y Meryl Streep bailan “Cómo te voy a olvidar” de Los Ángeles Azules

La gira promocional de El diablo viste a la moda 2 en la Ciudad de México dejó una escena que nadie vio venir: Anne Hathaway y Meryl Streep bailando al ritmo de la cumbia "Cómo te voy a olvidar".

El momento ocurrió durante uno de los eventos más importantes de su visita, cuando ambas actrices, relajadas y sonrientes, se dejaron llevar por la música mexicana. En cuestión de segundos, las personas que las rodeaban estallaron en aplausos y los videos comenzaron a circular en redes sociales, convirtiéndose en tendencia.

México, punto de partida de una gira internacional

La presencia de ambas actrices en la CDMX no es casualidad. La promoción de El diablo viste a la moda 2 arrancó oficialmente en México, marcando el inicio de su gira internacional.

Durante su paso por la ciudad, Anne Hathaway expresó su agradecimiento por la calidez del público mexicano, destacando el entusiasmo con el que han recibido la película desde su primera entrega.

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“Gracias por su pasión y por acompañarnos”, fue parte del mensaje que compartió, enfocándose más en el vínculo con los fans que en revelar detalles del filme.

Cultura, moda y cine en un mismo escenario

Uno de los escenarios principales de esta visita fue la icónica Casa Azul, donde inició la agenda mediática. Posteriormente, el evento se trasladó al Museo Anahuacalli, un espacio que sirvió como punto de encuentro entre el cine, la moda y la cultura mexicana.

Ahí, ambas actrices participaron en una pasarela que reunió diseños de talento nacional, reforzando el papel de México como referente cultural en la industria global.

Las actrices llegaron desde mediodía al Museo de Frida Kahlo. Lucero Calderón

El ambiente se volvió aún más especial cuando, tras la presentación, llegó el momento musical que nadie esperaba: la cumbia comenzó a sonar y las actrices no dudaron en sumarse al ritmo.

Meryl Streep destaca la calidez mexicana

Por su parte, Meryl Streep aprovechó su intervención para elogiar la hospitalidad del país.

La actriz destacó la conexión cultural que ha experimentado durante su estancia, subrayando la influencia de México en distintas disciplinas artísticas, desde la pintura hasta la música.

No puedo imaginar un mejor lugar para iniciar esta gira, comentó, dejando claro que la elección de México como punto de partida tiene un significado especial.

Anne Hathaway y Meryl Streep durante la presentación de la película El Diablo Viste a la Moda 2. ALEJANDRO AGUILAR

Una noche entre lluvia, glamour y emoción

El evento, que reunió a medios, celebridades e invitados especiales, estuvo marcado por una atmósfera festiva. Sin embargo, el clima característico de la Ciudad de México también hizo de las suyas.

Una ligera lluvia obligó a acortar la presentación, pero no impidió que el público disfrutara de uno de los momentos más esperados: un adelanto exclusivo de la película.

Equipados con sombrillas transparentes con la imagen del filme, los asistentes se convirtieron en los primeros en México en ver un fragmento de la esperada secuela.

Meryl Streep y Anne Hathaway IG

El regreso de una historia icónica

El diablo viste a la moda 2 llegará a los cines mexicanos el próximo 30 de abril de 2026, generando altas expectativas entre los fans.

La película marca el regreso de personajes emblemáticos que conquistaron al público en 2006, combinando nuevamente moda, drama y humor en una historia que promete conectar con nuevas generaciones.

Durante el evento, Meryl Streep y Anne Hathaway coincidieron en que el proyecto ofrece una mezcla de emoción, inteligencia y entretenimiento.

Un video que ya es viral

El baile de ambas actrices al ritmo de Los Ángeles Azules no solo fue un momento espontáneo, sino también un símbolo del intercambio cultural que define a eventos como este.

En redes sociales, los usuarios no tardaron en reaccionar con entusiasmo, celebrando ver a dos figuras internacionales disfrutar de la música mexicana.

Así, entre cumbia, cine y ovaciones, la visita de Anne Hathaway y Meryl Streep dejó una postal inolvidable: Hollywood rindiéndose, una vez más, al ritmo de México.

AAAT*